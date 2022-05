¿Debería castigar a mi hijo? Esto es lo que dice la UNICEF al respecto

Los límites no son castigos —y sí son muy necesarios. Una herramienta de mucho valor en la crianza de niños son los límites, porque apoyan su fortaleza emocional y les dan una estructura para entender lo que pasa a su alrededor.

Si no sabes cómo ponerlos, UNICEF recomienda:

Describir a tu hijo con claridad qué quieres y la conducta que buscas

Hablar con detalle, incluso mientras pueda comprender lo básico, hará que el pequeño asimile la razón por la cual se pide lo que se pide. No es mero orden, sino una petición bien sustentada.

Asegurarte que lo haya escuchado y entendido

Reafirmar y repetir pueden ser acciones tediosas, pero nunca será suficiente con un niño. Aguarda esa paciencia para que la fórmula rinda frutos a largo plazo y que tu hijo entienda el por qué de las cosas que se piden.

Ser breve en su explicación

No tienes por qué alargar la situación o dar con términos que no comprendan. Más allá del "no es no", hay otras maneras de enseñarle a los niños estas solicitudes y suspensiones.

Ser coherente con lo que pides

Si a ti no te queda claro en por qué de tus palabras o acciones, mucho menos a tu hijo. Que vean la coherencia de tus actos para que des con el ejemplo y así habrá más claridad en el futuro.

Explicar las consecuencias de no cumplirlo.

No tiene que ser un cuento para asustarlos demasiado, pero sí que reflexionen ante los resultados de no obedecer. Cada acción, una consecuencia, no necesariamente mala pero sí un poco menos benéfica.

Hacerlo de buena manera y amorosamente

Como siempre, cada explicación con la respectiva dosis de paciencia y cariño. Finalmente es algo en que padres e hijos están inmersos juntos, así que hacer el proceso lo más llevadero y amoroso será la mejor jugada.