¿Eres monógama porque eres pobre? Así lo asegura un experto

En las sociedades contemporáneas, la monogamia se ha establecido como un sinónimo de avance. No por nada, cientos de países en todo el mundo la aceptan entre sus leyes como el único modelo de relaciones permitido y la ética se ha transformado con el paso del tiempo para inclinarse a su favor.

Sin embargo, esta práctica en los vínculos sexoafectivos no solo puede ser definida por la biología como una anormalidad, también podría ser una muestra de pobreza. Al menos así lo afirma un sexólogo español, quien destaca que los seres humanos practicamos la monogamia por falta de dinero y no por elección.

¿Eres monógama porque eres pobre?

¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es lo que te ha hecho mantener una relación por mucho tiempo con una sola persona? Más allá del amor, puede que el peso que las sociedades le han dado a la monogamia sea un factor determinante en tus decisiones.

El dinero, como en casi todo lo que hacemos, también podría jugar un papel importante. Según el sexólogo español Manuel Lucas Matheu, la ausencia de una fortuna económica ha motivado a las personas a adoptar la monogamia dentro de nuestra existencia.

“Nosotros somos monógamos porque somos pobres”, dijo el especialista a la BBC hace unos años.

Según su teoría, las personas con dinero se pueden permitir cambiar de pareja en muchas ocaciones a lo largo de su vida, mientras que los hombres y mujeres con pocas posibilidades financieras prefieren mantenerse con un solo compañero por comodidad.

“Los ricos no son monógamos, como mucho son monógamos secuenciales… Los que no somos ricos no podemos ser monógamos secuenciales porque separarse y divorciarse conlleva un enorme daño económico. Y la poligamia también es muy cara”, señaló.

¿La monogamia es natural?

A pesar de las creencias sociales y éticas, la poligamia es aceptada en la mayoría de las civilizaciones en el mundo. Fuera de restricciones legales, solo 43 de 238 sociedades internacionales registradas en el siglo 20 se establecen como monógamas.

El número es aún menor en el reino animal, pues estudios consideran que solo el 3% de los mamíferos pueden ser tildados de monógamos. Entre ellos figuran los pingüinos, los cuervos y las águilas, cuyos famosos casos han sido retomados por los humanos para avalar la idea de fidelidad por naturaleza.

Jasmine Carter / Pexels

Así que, si la idea de iniciar una relación poliamorosa ha pasado por tu cabeza en alguna ocasión, más vale que vayas haciendo cuentas y preparando tus tarjetas.