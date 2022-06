Te explicamos qué es lesbiana, gay (u homosexual); qué es ser queer, qué es bisexual, pansexual, transexual, género fluido, binario, queer y qué es la intersexualidad.

Todavía hace algunos años, en la etapa de crecimiento de nuestros abuelos, padres e -incluso- todavía en la nuestra, el mundo era un lugar muy diferente. A pesar de que siempre han existido personas que se identifican con otras preferencias sexuales distintas a las que dicta la norma, es decir, una relación romántica entre hombre y mujer.

Las palabras como: gay, lesbiana, homosexual, etc, eran usadas generalmente como insultos, por lo que las personas que tenían una sexualidad distinta, vivían obligadas a esconderse en el clóset.

A partir del movimiento de Stonewall Inn, en Nueva York, en junio de 1969, se han celebrado anualmente en junio desfiles alrededor del mundo en donde se celebra la diversidad sexual y se marcha por los derechos igualitarios de las personas homosexuales. Todo esto ha contribuido a hacer avances importantes en el tema.

Si quieres saber de qué trató este episodio tan importante de la historia LGBTTQI+, lee:

Glosario de terminología de diversidad sexual

Aún en nuestros días todavía hay opiniones encontradas sobre el hecho de que las personas decidan sobre su propia sexualidad y la vivan libremente. No obstante, es imposible juzgar algo como bueno o malo si no lo conocemos a profundidad. Por ello, este junio, Mes del Orgullo Gay, es un buen pretexto para acercarnos, sin juicios, pero con curiosidad, a la terminología de la diversidad sexual que se conoce hasta la fecha.

Primero lo primero: ¿qué significa ser LGBT?

Una persona LGBT es aquella que se identifica como miembro de la comunidad LGBT. Es decir, una persona que se considera lesbiana, gay, bisexual o transgénero.

Qué es ser LESBIANA

Las lesbianas son mujeres que sienten atracción sexual y emocional hacia otras mujeres. La poetisa Safo, quien vivió durante los siglos VI y VII a.C., escribió acerca del amor hacia otras mujeres. Safo nació en la isla Lesbos, y a partir de allí se origina el término lesbianismo.

Ahora, POR FAVOR no caigamos en los estereotipos. Una lesbiana no ‘tiene’ por qué lucir de tal o cual forma. En otras palabras, no existe una lesbiana típica. Es cierto que algunas se consideran ‘tomboys’, es decir, que se expresan y actúan de una forma que la sociedad considera masculina. Estas lesbianas se sienten más cómodas usando ropa de hombre, les atraen los deportes de contacto, se interesan por trabajos tradicionalmente de hombres y pueden llegar a ser el miembro ‘caballeroso’ de su pareja.

Por otra parte están las llamadas ‘lesbianas de lápiz labial’ o ‘lipstick femmes’, ellas se visten de manera femenina, utilizan maquillaje y cabello largo, disfrutan de actividades asociadas al género femenino como la decoración, ir de compras, la jardinería del hogar, etc.

OJO. Ni todas son ‘tomboys’ al 100%, ni ‘lipstick femmes’ completamente. No todas las personas adoptan estos términos. De hecho, algunos sienten que su relación con lo masculino y femenino cambia con los años.

Qué es ser GAY u HOMOSEXUAL

Se trata de hombres que sienten atracción sexual y emocional hacia otros hombres. Antes la palabra ‘gay’ significaba alegre o despreocupado, pero la palabra gay comenzó a utilizarse para describir a las personas homosexuales a partir del siglo pasado, aunque no queda claro el por qué.

Puede parecer que existen tantos tipos de hombres gay como géneros musicales. Los gays que son afectos a la música alternativa: rock, punk, el arte underground, la moda hispter, etc, pueden llamarse ‘aternaqueen’ (las lesbianas y trans también).

Por otro lado, los hombres gay que son grandes y velludos se hacen llamar osos o ‘bears’. Algunos más jóvenes que están orgullosos de su delgadez y siempre andan afeitados se hacen llamar ‘twinks’. Los gays con atributos más femeninos pueden llamarse ‘queens’, pero si dichas cualidades son muy exageradas, entonces son ‘flaming’.

A los gays que dedican muchas horas al gimnasio se les conoce como ‘muscle queen’ o ‘gym queens’; y si son de los que viajan por doquier para bailar en los circuitos de música tecno, se les llama ‘circuit queens’.

Los gays con dinero, a quienes les gusta vestirse a la moda y son un poco (o muy) fresas, se les conoce como ‘A-gays’, y a los que prefieren vestir con cuero, pertenecen a los ‘leather’.

Aunque es fácil encontrar evidencia de muchas de estas subculturas en internet, así como en la mayoría de las grandes ciudades, no es preciso que una persona gay se identifique con ninguno de estos grupos. De hecho, estas identidades tienen el propósito de ayudar a las personas a expresar quiénes son, no a obligar a pertenecer a ellas.

Qué es una persona BISEXUAL

Son personas que pueden sentir atracción sexual o emocional por cualquiera de los sexos. En ocasiones se considera que los bisexuales sienten atracción por igual hacia ambos sexos, pero esto no es así necesariamente.

A veces las personas que se identifican como bisexuales pasan por periodos de transición antes de reconocerse como gays o lesbianas. Para otras personas, esta (bisexualidad) será la orientación sexual con la que se reconocerán por el resto de su vida. Algunas culturas, como la griega antigua, celebraban la bisexualidad como una espléndida forma de vida.

Qué es ser PANSEXUAL

Ser pansexual no es lo mismo que ser bisexual. Las personas pansexuales se sienten atraídas hacia mujeres, hombres e -incluso- personas transgénero. En otras palabras, los pansexuales argumentan que no se enamoran de un género específico, sino de la persona en sí.

Qué es ser una persona TRANSGÉNERO o TRANS

Si te has preguntado qué es trangénero, déjanos decirte que son personas que sienten que existe una diferencia entre el género de su nacimiento y el género al que en realidad sienten que pertenecen. En ocasiones eligen adoptar como forma de vida el género que sienten que son, pero en otras ocasiones no se identifican con ningún género en particular.

Algunas personas trans optan por seguir un tratamiento médico -que puede incluir hormonas y cirugía de reasignación de sexo-, de manera en la que su cuerpo luzca en su exterior como ellos lo sienten en su interior. Las personas que eligen estos tratamientos se consideran, a veces, transexuales, aunque también ocurre que eligen que las consideren como el sexo que han elegido para vivir: femenino o masculino.

GÉNERO FLUIDO Y/O BINARIO

Otras personas que sienten que no encajan dentro de ningún sexo pueden utilizar los términos ‘gender fluid’ o ‘gender queer’ para describirse. Es decir, pueden sentir que no son hombres ni mujeres o que son ambos o que están en un punto intermedio. Pueden incluso llegar a sentir que hablar de dos géneros resulta restrictivo, por lo que quizá prefieran identificarse con algún otro término como ‘transbi’, ‘bi-gendered’ o ‘third gendered’.

Es importante resaltar que, mientras las identidades de lesbiana, gay y bisexual hacen alusión a la orientación sexual, ser transgénero no es así. Se trata más específicamente del género. Las personas transgénero pueden ser gays, lesbianas, bisexuales o heterosexuales.

Qué es ser una persona QUEER

El término queer sirve para describir cualquiera de las categorías mencionadas antes o personas que no encajan en ninguna de ellas, pero que saben que sí caen en algún punto dentro del espectro LGBT o que, simplemente, no se sienten cómodas dentro del estándar heterosexual.

De hecho, cada vez con más frecuencia se ve añadida la letra Q en LGBT, esto se debe al término Queer.

Qué son lxs DRAG QUEENS (travesti)

Vestirse de drag, es decir, utilizar las ropas características de otro género por diversión, como expresión personal o para llamar la atención, ha sido por mucho tiempo un aspecto muy celebrado de la cultura queer. Las personas que lo hacen buscan exagerar los roles de género tradicionales, por ello con frecuencia los vemos utilizando tacones muy altos o bigotes falsos enormes.

Cuando se trata de un hombre que viste ropas femeninas se le denomina ‘drag queen’; una mujer que se viste con ropas masculinas es una ‘drag king’. Con frecuencia estas representaciones incluyen fonomímica (playback) o rutinas cómicas en el escenario.

Qué es la INTERSEXUALIDAD

Las personas intersexuales nacieron con una anatomía sexual que no corresponde a la típica anatomía femenina o masculina. Existen muchas formas de intersexualidad, algunas de estas aparecen desde el nacimiento, mientras que otras en la pubertad.

En algunos casos las personas intersexuales pueden vivir la mayor parte de su vida -o incluso su vida entera- sin saber que son intersexuales. De acuerdo con algunas estimaciones, 1 de cada 100 nacimientos presenta alguna forma de intersexualidad, en las que el cuerpo es diferente al hombre o mujer estándar. Por ejemplo, una niña que nace con un clítoris grande o sin la apertura vaginal, o un niño que presenta un escroto dividido que da la apariencia de labios. Existen médicos que clasifican como intersexual a individuos que presentan tejido testicular y ovárico.

Por supuesto, lo más importante es cómo se consideran a sí mismos las personas intersexuales. Pueden poseer intimidad masculina, femenina o ninguna de estas. Sin embargo, la presión social para ubicarse dentro de algún género en particular puede ocasionar sufrimiento y confusión e incluso llevar a cirugías innecesarias de reasignación para ‘corregir’ algo que ya está perfectamente bien.

Como puedes darte cuenta, la sexualidad es un mundo en el cual todos cabemos con nuestros gustos y orientaciones. La información nos funciona para abrir la mente y aceptar que la diversidad sexual es algo que existe y que no hace más o menos a nadie. Nadie debería estar condenado a una vida de sufrimiento, rechazo y discriminación por su orientación sexual, mucho menos a estas alturas y en pleno 2022.

*Información del libro ‘Queer, la guía LGBT para adolescentes de Kathy Belge y Markle Bieschke’, Editorial Altea.