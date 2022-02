La dolorosa carta que unos padres escribieron a su hijo que fue víctima de bullying y se suicidó

Una triste noticia conmocionó al mundo apenas en el segundo mes del 2022. Drayke Hardman, un niño estadounidense de 12 años, cometió suicidio por ser víctima de bullying escolar.

A Drayke lo encontraron sus hermanas mayores en casa y lo llevaron al hospital, pero al día siguiente, 10 de febrero, murió. De acuerdo con la BBC, la madre Samie Hardman contó a una televisora que sí había hablado con su hijo sobre la situación de bullying en la escuela.

"¿Piensas sobre el suicidio, has pensado en hacerte daño?", cuestionada Sandy, y aseguraba que su hijo no tenía esos pensamientos o sentimientos. "Lo que sea que mi hijo estaba sintiendo, él estaba protegiéndonos de ello. No quería que lo supiéramos y no quería que lo sintiéramos".

Tristemente Drayke llegó un día con el ojo morado después de que un compañero se lo causara. El pequeño, que amaba el baloncesto, intentó quitarse la vida en casa.

La dolorosa carta de unos papás sobre su hijo que fue víctima de bullying y se suicidó

Los papás de Drayke decidieron compartir la historia de su hijo para crear consciencia de la situación que atraversaron. Está escrita en el obituario del pequeño y pública para todos, donde ahí mismo han compartido mensajes de condolencia.

"Drayke nació para curar a este mundo desde el momento en que abrió esos enormes ojos azules y hasta su última respiración. Él amó, amó, cada parte de su ser. Le encantaba hacer reír a la gente y siempre quería tener un amigo".

"Él era nuestra alma vieja que nunca quiso crecer. Quería ser un niño para siempre. Este pequeño conocía el amor cada día de su vida. [...] Es la persona que en cualquier punto se detendría para darte un abrazo y decir un millón de veces al día te amo"

"Drayke vivía para el basquetbol y el jazz, y decir que estaba obsesionado es un eufemismo. Siempre le decía a su papá y a sus hermanas que sería el jugador más pequeño de la NBA".

"Querido, siempre serás el pequeño amor de tu mamá, la guía de tu papá y ahora el eterno protector de tus hermanas mayores. No sabemos cómo navegar en esta vida sin ti. Si supuestamente debíamos pasar el resto de nuestras vidas amándote, y en cambio pasaste el resto de la tuya amándonos. Hasta que nos volvamos a ver, la abuela dice 'ten cuidado'".

"Nuestros corazones están destrozados, no sabemos cómo repararlos, o si algún día será posible, pero pasaremos cada minuto enseñando amabilidad en memoria de nuestro compañero favorito"

Finalmente agradecieron a todo el equipo de doctores y enfermeras del Primary Childrens Hospital "por hacer todo lo posible para salvar a nuestro niño".

En México está el Sistema Nacional de Apooyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) con atención telefónica las 24 horas. 0155 5259-8121.