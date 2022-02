Mitos de la cesárea que hay que derrumbar

Hay diversas razones médicas para elegir un parto por cesárea que el parto natural —fallo en la dilatación, posición del bebé, tamaño del bebé, prolapso del cordón umbilical y más—. Dependiendo de cómo sea el proceso de tu labor, en ocasiones muchas madres terminan con un proceso de cesárea por su seguridad y la del bebé (considerando que preferían un parto natural).

Pero lejos de ser solo "el método más fácil" para tener hijos, hay otros conceptos e ideas erróneas sobre la cesárea. Desmitificamos algunos.

Mito: no puedes amamantar al bebé después de una cesárea

Es totalmente erróneo, ¡claro que puedes amamantar al bebé después de la cesárea! Es una parte integral del periodo de posparto sin importar cómo des a luz. Puede haber un poco de incomformidad por la cirugía, pero puedes dar pecho a tu hijo inmediatamente después de la cesárea.

Mito: la cesárea hace al parto más fácil

Tener una cesárea significa evitar el dolor del parto y reducir complicaciones como prolapso vaginal, pero tener una cesárea no te excenta del los cuidados postcirugía que se requieren con mucho rigor.

Mito: si tuviste cesárea una vez, no podrás tener parto vaginal

Esto no es del todo cierto. Si las condiciones son favorables y no hay complicaciones, puedes tener un parto vaginal aunque tu primero haya sido por cesárea. Se le conoce como VBAC por sus siglas en inglés, vaginal birth after c-section.

Mito: tu movilidad está restringida después de la cesárea

Es cierto que moverse mucho después de cesárea sea más complicado y pesado, pero no te quedas postrada por tiempo prolongado. Tan solo en tres días te sentirás mejor.

Mito: no crearás el mismo vínculo con tu bebé

Viene de la mano con el mito de que "no puedes amamantar al bebé en cuanto nace por cesárea" —lo cual es totalmente falso. La leche se extrae el mismo día en que nace el bebé (normalmente te "baja la leche" de 12 a 48 hrs que nació). El vínculo se crea al momento en que nace tu bebé, para después sostenerlo piel con piel.

Mito: no te da tanta depresión posparto con una cesárea

Otra creencia totalmente errónea. La montañarusa hormonal sucede igual tanto en parto por cesárea como vaginal.