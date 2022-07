Nombres de bebés inspirados en Hollywood que son glamurosos y vintage

No solo tenemos las 10 fotos vintage de los Emmys que nos llenan de nostalgia, ahora hay una amplia selección de ¡nombres de bebés del Hollywood vintage! La Época de Oro del Cine va desde los años veinte hasta los sesenta, aproximadamente, y entre los títulos más reconocidos están El Mago de Oz, Lo que el viento se llevó o Casablanca.

Así que si la Golden Age del cine te inspira de sobremanera, seguro te encatarán estas propuestas de nombres para bebés del viejo Hollywood.

Nombres para bebés inspirados en películas y famosos de la época dorada de Hollywood

Grace

Grace Kelly pasó de ser una estrella de Hollywood y musa de Alfred Hirchcock a convertirse en la peincesa de Mónaco cuando se casó con Rainiero. Además obtuvo un Oscar por Dial M for Murder. Y Grace es el nombre en latino para encanto.

Gary

Gary Cooper ganó un Oscar por High Noon, así como múltiples nominaciones en estos premios. Es un viejo nombre inglés que significa audaz.

Audrey

Inspirado en Audrey Hepburn, la actriz y activista británica que fue una máxima estrella en la época dorada de Hollywood. Entre su extensa filmografía están My Fair Lady (1964), Love in the Afternoon (1957), The Children's Hour (1961) y Breakfast at Tiffany's (1961). El nombre significa la de noble fuerza.

Marlon

Marlon Brando murió a los 80 años, pero dejó un enorme legado con sus dos premios Oscar por La ley del silencio y El padrino. Marlon significa pequeño guerrero.

Ingrid

Ingrid Bergman ha sido una de las actrices más prolíficas de la época, robándose muchos suspiros por su participación en Casablanca. Significa amada, hermosa.

Jimmy

Como Jimmy Stewart, cuya brillante carrera dio luz al personaje de George Bailey en la película de Frank Capra de 1946, It's a Wonderful Life. Significa aquel que suplanta.

Greta

Como Greta Garbo, la actriz nacida en Suecia que además de tener talento en el cine fue nombrada por The Guinness Book of World Records como la mujer más hermosa que ha vivido. Significa perla, criatura de luz.

Clark

Clark Gable fue el galán de su generación, y aunque recibió enorme reconocimiento por Gone With the Wind, se llevó el Oscar por It Happened One Night. Significa aquel que es muy estudioso.

Elizabeth

Como Elizabeth Taylor, mujer que se robó los corazones de muchos hombres, trascendió como Cleopatra y en múltiples películas de época más. Es uno de los nombres bíblicos por excelencia.