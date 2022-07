"Padrinos de útiles escolares", ¿esta es la nueva tendencia para el regreso a clase?

Aunque el regreso a clases 2022 inicia el 29 de agosto de este año y concluye el 26 de julio del 2023, sabemos que los papás siempre están al pendiente de que los niños tengan todo listo para retomar sus días escolares. Y eso abarca, claramente, los útiles.

Ahora bien, gracias a la magia de redes sociales pudimos saber que ahora se está hablando de ser "padrinos de útiles escolares" —básicamente, es acudir a una pareja que esté dispuesta a regalarle todos los materiales a su "ahijado/a" y así podrá ir felizmente a la escuela.

"Padrinos de útiles", mujer se hace viral en redes

Todo esto surgió porque una mujer de nombre Liliana De la Cruz publicó en redes sociales, "pregunta seria, ¿hay padrinos de útiles escolares? porque van dos amigas que me comentan si queremos ser padrinos de útiles escolares y quería saber si eso existe...".

Derivó de una conversación por WhatsApp donde su amiga le escribió: "Hola, quería pedirte si querías ser madrina de útiles de mi hijo, ya que tú y tu esposo aún no tienen niños". Después, cuando la amiga que solicitó "apadrinar útiles", le volvió a escribir alegando que se estaba burlando en su publicación.

"Ya vi que andas preguntando si existen los padrinos de útiles, y déjame decirte que lo hice con buena intención; como no tienes hijos, dije sí va a poder, pero veo que solo te burlas". Liliana respondió que no fue burla y añadió, "no me burlo, solo pregunté porque no se me hace buena onda, hace mucho no te veo como para que me estés preguntando si queremos ser padrinos; ni me invitaste a la graduación de tu niña. Pero bueno, para tener amigas así, mejor no".