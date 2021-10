¿Por qué llora mi bebé? Te decimos el significado de su llanto

Hasta que sean capaces de hablar, los niños lloran por la misma razón que los adultos hablamos: para comunicar estados y necesidades. Por eso, aprender a distinguir las diferentes formas del llanto supone todo un reto, conoce el significado del llanto del bebé.

“Los bebés no engañan, son pura emoción”, comenta Enrique García Fernández-Abascal, catedrático de Emoción y Motivación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y coordinador de la Guía de la Expresión del Bebé, elaborada por el Instituto del Bebé Nuk.

“Dependen al 100% de nosotros y necesitan comunicar bien sus emociones. Al principio, el único recurso que tienen es el llanto, el cual aprenden a manejar muy temprano”.

Significado del llanto del bebé

Cómo es el llanto del bebé cuando está enojado

Empieza con un sonido leve que va creciendo en intensidad. El niño abre menos la boca que en los otros tipos de llanto. Mantiene los ojos abiertos o semiabiertos.

En ocasiones dirigirá la mirada hacia la persona o cosa que le molesta. El llanto cesa repentinamente en cuanto desaparece la situación que le ha provocado el enfado.

Foto: Pexels

Cómo es el llanto del bebé cuando tiene miedo

Se muestra inquieto hasta que el sonido del llanto aparece, y cuando lo hace ya surge con intensidad. Mantiene los ojos semiabiertos o abiertos y dirige la mirada hacia el cuidador buscando ayuda.

El llanto puede detenerse y volver a reaparecer a los pocos segundos. Tras calmarse es frecuente que surjan sollozos o respiración entrecortada.

Cómo es el llanto del bebé por dolor

El llanto arranca rápidamente en cuanto aparece el estímulo doloroso y con su máxima intensidad, que mantendrá hasta que el dolor desaparezca.

El bebé permanece con los ojos casi cerrados o cerrados del todo frunciendo el entrecejo. Abrirá la boca más o menos según la intensidad del dolor (más cuando éste sea más intenso).

¿Cómo reaccionar al llanto del bebé?

Hay que responder, por supuesto, pero no exageradamente. Con esto no quiero decir que si nos damos cuenta de que no se trata de un llanto de dolor, sino de aburrimiento o enojo, haya que ignorarlos, ni mucho menos.

Pero sí es bueno medir un poco nuestra reacción: así los pequeños aprenden poco a poco a comunicarse de otra forma.

¿Se puede distinguir el llanto del dolor del bebé de otro?

Sí, incluso aunque no seamos los cuidadores habituales del bebé porque suele ser más intenso.

Estamos programados para ello: según los estudios que se han realizado, el llanto de dolor de un bebé, aun sin que sepamos que lo que le ocurre sabemos que le duele algo y genera más impacto emocional en el adulto que cualquier otro tipo de llanto.

¿Por qué llora mi bebé?

El llanto es un signo que mues- tra la existencia del bebé. Los pequeños lloran una media de dos horas al día, independientemente de la conducta o reacciones de la persona que lo cuide.

Es una señal que posee una función específica de nuestra especie: la supervivencia.

Es también un síntoma, ya que muestra un malestar. Funciona como una especie de alarma que tendría que ser consultada con un pediatra cuando esté asociado a: temperatura superior a 38°, piel de color pálido, amarillenta o cianótica, dificultades en la respiración, vómitos, etcétera.

Foto: Pexels

Otras características del llanto del bebé

Intensidad: el bebé es extremo, o lo que los especialistas califican como “de alta intensidad”. Cualquier estímulo causa en él una emoción intensa.

Responderá con la misma intensidad a un hecho trivial que a una situación grave.

Frecuencia: sus emociones aparecen de manera constante a lo largo del día. Con la edad, esa irá reduciéndose.

Cambios rápidos: aunque intensas, sus emociones son breves y por eso los pequeñines tiene la capacidad de pasar de una a otra con rapidez.

