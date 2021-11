Qué alimentos comer durante la lactancia materna: dieta para leche abundante

Muchas mamás lactantes se preguntan qué deben comer para estar sanas durante la lactancia, y cuáles alimentos deben evitarse. Durante años se ha usado la alimentación como medio curativo para subir las defensas, proteger al sistema inmune y mejorar el rendimiento durante el día, y la lactancia es una actividad que requiere de un buen combustible alimenticio.

Los mejores alimentos para comer durante la lactancia

La dieta de la lactancia más saludable es aquella que tenga una buena variedad de alimentos con nutrientes esenciales y fibra. Lo ideal es mezclar un poco de todo cada día para asegurarte de recibir los nutrientes necesarios. Entre los mejores alimentos para comer durante la lactancia están:

1) Vegetales con hoja verde

Los vegetales de hoja verde (arúgula, lechuga, espinacas, acelgas, kale) contienen fitoestrógenos —compuestos similares a los estrógenos— que favorecen la producción de leche, según Medical News Today.

2) Nueces y semillas

Las almendras, nueces, semillas de chía, semillas de cáñamo y linaza son una óptima fuente de proteína y grasas buenas. De acuerdo con The Bump, un experto en lactancia recomienda a las mamás lactantes consumir nueces para reducir las posibilidades de que el bebé tenga alergias al crecer.

3) Aguacate

En el podcast de la enfermera y experta en lactancia, Marie Biancuzzo, explicaron que los aguacates son de los mejores alimentos —casi un superfood— y excelente fuente para el desarrollo del cerebro y la salud ocular. También contienen fibra y son ricos en vitamina C.

4) Legumbres

Los frijoles y legumbres pueden consumirse sin problema, pues como señalan en Being the Parent, "no solo son un alimento económico, sino que ayuda a las madres lactantes a evitar constipación, producir más leche y proteger al corazón".