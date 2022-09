Qué decirle a tus hijos pequeños que deben hacer en caso de un temblor o terremoto

¿Qué hacer durante un temblor? especialmente si tienes niños. Los temblores y terremotos pueden causar daños estructurales masivos y representan riesgos en cuestión de seguridad. Es esencial conocer el debido protocolo y podemos reforzar este aprendizaje con los niños.

1) Que los niños se familiaricen con lo que es un temblor

Antes de saber cómo deben mantenerse los niños a salvo de un temblor, es importante explicarles qué es. Un terremoto es un desastre natural causado por el movimiento de las placas tectónicas de la tierra en áreas que se llaman fallas.

Cuando las placas se "atascan" entre sí, y se depegan, liberan una enorme cantidad de energía que provoca un terremoto. Si hay menos energía, el terremoto no se sentirá tan fuerte, y viceversa.

Explícales que en parte los terremotos causan mucho daño a las personas porque pueden derrumbar edificios, hacernos caer o hacer que caigan objetos encima de nosotros. Pero siempre es importante mantener la calma para actuar debidamente.

2) Proteger a los niños en caso de temblor adentro de la casa o edificio

Si están adentro de la casa o al interior de cualquier lugar y no pueden salir, caigan al suelo y cúbranse debajo de una mesa, y cúbranse con los brazos sobre la cabeza. En inglés es una técnica más fácilmente llamada drop, cover and hold on. Si no encuentra algo para cubrirse, vayan a una esquina del cuarto y cubran la cabeza con los brazos.

3) Proteger a los niños en caso de temblor al exterior

Si están afuera durante un temblor, manténgase alejados de los edificios altos. Muévanse a una sección abierta y despejada de cualquier cosa que pueda caer encima.

4) Ayudar a los niños después de un temblor

La manera en que respondas afectará a la percepción de los niños en este traumático evento. Escúchalos y aliéntalos a expresar sus emociones sonre lo sucedido; sé honesto con ellos y comparte la naturalidad de este miedo, todos somos humanos; sé paciente para que las cosas regresen a su normalidad y presta atención a su comportamiento a lo largo del día.