Qué hacer cuando tu bebé se cae de la cama

Los accidentes pueden ocurrir cuando menos nos lo esperemos, por eso no te sientas mal de preguntarte qué debes hacer si tu bebé se cae de la cama o de la mesita donde le cambias los pañales —incluso de un sillón.

1) No acudir al pánico y enfocarte en el comportamiento del bebé después de haberse caído

Mantener la calma es necesario para que puedas actuar de forma correcta en los próximos minutos de la caída. La médica familiar Roxanne MacKnight comentó a Today's Parent que "debes ver cómo está actuando el bebé"; "si solo lloraron y se les pasó el llanto después de un abrazo, todo está bien. Pero si están actuando extraño puede significar una lesión en la cabeza".

2) Es muy probable que tu bebé no sufra lesiones en el cuello

Una pediatra habló con Fatherly y explicó que las principales preocupaciones de los papás después de que se cayó el bebé, es que tenga fracturas en el cuelo o en el 'lado suave' de su cabeza, "pero esto no sucede", comentó la experta, "la verdadera lesión ocurre cuando el bebé se cae en suelo duro desde una altura de tres a cinco pies o más".

3) ¿Debo evitar que mi bebé se duerma después de una caída?

El método común y más conocido es no dejar que los bebés o niños se duerman después de haberse caído. Pero en Baby Center explican que "incluso si tu bebé tiene un pequeño golpe y no necesita ver a un doctor, asegúrate de vigilar cómo se porta los próximos días; pero no hay necesidad de evitar que se duerma. Una siesta restaurativa después de un trauma emocional puede ser reconfortante".

4) Cómo saber si mi bebé tiene una contusión después de haberse caído

Si ya pasaron horas desde la caída y el bebé sigue inconsolable, tiene un golpe visible, hay vómito, cambios de apetito y cambios en la rutina para dormir, es probable que se trate de una contusión. Siempre debes consultar con un pediatra si notas algo distinto en tu bebé tras caerse.

5) Cómo saber que mi bebé está bien después de haberse caído

Contrario al cuarto punto, sabrás que tu bebé está bien después de caerse si empieza a jugar normal o hacer sus actividades sin problema; dejó de llorar y está comiendo y durmiendo a sus horas. Asegúrate de que el bebé no se sienta mareado o con incomodidad, de lo contrario deberás revisarlo con un experto.