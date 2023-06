¿Qué opinan los hijos de Andrés García sobre el testamento que dejó su padre?

Han pasado más de dos meses desde el fallecimiento del actor Andrés García y las dudas y rumores al respecto de la inclusión de sus hijos en el testamento es un tema que ha mantenido pendientes los medios de comunicación y a los fanáticos del dominicano.

Hace poco tiempo, la viuda del actor, Margarita Portillo, confirmó ante la prensa que el decreto de la herencia del actor estaba listo para ser leído y las alarmas acerca de si Andrés García Jr., Andrea y Leonardo García estarían incluidos en el documento se despertaron una vez más.

Después de la muerte a los 81 años del actor, en Acapulco, se ha revelado finalmente la información que si bien podría mitigar las posibilidades de peleas entre sus hijos, también podría desatar nuevas impugnaciones legales.

Andrés García

Leonardo García no piensa impugnar sobre lo estipulado en el testamento de su papá

Desafortunadamente, tanto para los hijos de Andrés, como para la audiencia pendiente del caso de la última versión de testamento dejada por el primer actor, aún no se conocen detalles precisos acerca de la repartición de bienes heredados por el protagonista de “Tú o Nadie”.

Sin embargo, su hijo Leonardo ya ha dado algunas declaraciones, quien señaló que se encuentra tranquilo respecto al contenido de la última voluntad de su padre.

Foto: Instagram @leonardogarciaof

Igualmente, siendo congruente con su actitud serena, el segundo hijo de Andrés García ha dejado en claro, por medio de diversos testimonios públicos, que no impugnará ante lo que pudiera contener el testamento.

Por su parte, Andrea García ha dejado pendiente su pronunciamiento al respecto, pues ha evitado el contacto con la prensa y no ha publicado por sus propios medios su opinión acerca de su interés por dar resolución al legado material dejado por su padre.

Foto: Instagram @realandreagarciahjhijhhi

Mientras esto sucede, Roberto Palazuelos, amigo cercano de Andrés García, ha dicho en programas de televisión, que si bien Andrea no ha sido nombrada en las primeras lecturas del testamento, es porque no es hija legítima del actor y no por haber quedado en malos términos al final de la vida de su famoso padre.