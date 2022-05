Vive un divertido verano en The Yucatán Resort, un resort boutique All Inclusive, en Playa del Carmen

Lo mejor del verano se disfruta con una escapada a la playa donde te dejes acariciar por la calidez del sol y la frescura del mar, mientras disfrutas de lo más selecto de la gastronomía en restaurantes que son inspiración a la vista y un deleite para tu paladar.

Ahora bien, si ya imaginaste esa postal de tus próximas vacaciones, no lo dudes, tu destino es el Caribe Mexicano y el resort ideal para el descanso y la diversión sin límite es The Yucatán Resort, Tapestry by Hilton.

Si tu concepto de desconexión es tener un sinnúmero de actividades combinadas con el descanso y la relajación, este es el sitio perfecto debido a su ubicación en la famosa y pintoresca Quinta Avenida de Playa del Carmen, donde la diversión nunca descansa y es tu contacto directo con la esencia del lugar.

Un paraíso junto al mar

Ya sea que vayas en plan romántico, acompañada de tu pareja o, a divertirte con tus amigos, hospedarte en The Yucatán Resort Tapestry by Hilton, es una gran decisión porque te garantiza elegancia durante tu estancia, deliciosa gastronomía, entretenimiento y diversión en el rooftoop: espacio donde se encuentra la piscina y los fines de semana se realizan fiestas amenizadas por distintos Dj´s.

Pero el placer no termina ahí, porque si lo deseas, puedes activar el servicio All-Inclusive Plus que te da acceso exclusivo a los servicios y amenidades del resort Hilton Playa del Carmen, un resort solo para adultos que promete un impecable servicio y acceso a espacios como Innan Spa y las múltiples piscinas y tinas de hidromasaje, así como a su playa y deliciosos restaurantes de especialidades. Todo pensado para satisfacer los gustos y preferencias de los huéspedes más exigentes y a tan solo 10 minutos caminando de The Yucatán Resort, Tapestry by Hilton.

Lo más exclusivo te espera

Algo que distingue a The Yucatán Resort, Tapestry by Hilton son sus 60 confortables suites en las que la relajación y el descanso están asegurados. Asimismo, cada una de ellas, cuenta con un minibar que es abastecido diariamente y room service para no tener que preocuparte por salir por algún antojo si así lo deseas.

Todo lo que buscas para volver renovada de tus vacaciones en la playa lo encontrarás en The Yucatán Resort, Tapestry by Hilton y especialmente en The Spa que tiene una diversidad de rituales terapéuticos tanto con fines de relajación como también de belleza, solo tienes que detectar lo que tu cuerpo y mente necesitan para encontrar su balance.

Consiente a tu paladar

¡Si lo quieres, lo tienes! y disfrutar de la mejor y más variada gastronomía es una realidad, sólo decide qué te apetece probar, puedes visitar el restaurante - bar Sakura Maru inspirado en los característicos sabores nipones y la tradicional cocina mexicana. Dentro del menú podrás elegir una variedad de makis y platillos regionales que fusionan la creatividad con el placer sensorial; ingredientes como el queso cotija, trufa, camarón y aguacate, por nombrar algunos de los grandes seductores del paladar.



Ahora que si prefieres darle el sí a la auténtica gastronomía mexicana, el lugar perfecto es el restaurante La Terraza, donde los antojitos como las alitas de pollo sazonadas, las costillas a la barbacoa, ceviches y muchas más opciones serán servidas para complacerte mientras disfrutas de la inigualable vista al mar desde el rooftop.

El servicio y la comida son un 10 de 10. Confía en tus deseos y hasta esos caprichos culinarios a la experiencia de los chefs contemporáneos y los mixólogos que estarán encantados de hacer que disfrutes cada uno de los platillos y bebidas que selecciones.

Después de vivir unas merecidas vacaciones en The Yucatán Resort, Tapestry by Hilton, guardarás en cada uno de tus sentidos las experiencias vividas, que harán que este verano parezca el más largo e inolvidable de tu vida.