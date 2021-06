‘Green’ desde pequeños: cómo educar a los niños sobre el medio ambiente

Si quieres enseñar a los niños a poner su granito de arena, te ayudamos a identificar qué acciones hacen la diferencia.

Por: Jessica Moreno

Aunque no hay contribuciones pequeñas para el medio ambiente, lo cierto es que para sanar al planeta no es suficiente llevar la tote bag al súper, hay que atacar al monstruo de raíz con decisiones responsables de compra. ¿Quieres educar a tus niños para ser consumidores responsables?

NO TODO LO QUE BRILLA ES VERDE: APRENDER A DIFERENCIAR LO REALMENTE RESPONSABLE

Nuestra conciencia colectiva dice que debemos modificar nuestro comportamiento de consumo. Muchas marcas lo saben y compiten por tu atención, pero algunas con estrategias sucias.

Digamos que vas a comprar cualquier producto, está el que usas siempre y a su lado otro con una caja verde con un pequeño corazón en forma de hoja y la leyenda: “Ingredientes 100% naturales”. ¿Cuál elegirían? Lo más probable es el que promete ser verde aunque no lo sea.

Eso es green washing, cuando se manipula al cliente haciéndole creer que un artículo es ecoamigable con el medio ambiente para asegurar una venta; sin embargo. Según estudios realizados por la Comisión Federal de Comercio enEstados Unidos, hasta 95% de los productos con este tipo de marketing no sustentan su imagen.

Para evitar caer en la trampa, la autora de 101 Ways to Go Zero Waste, Kathryn Kellogg, recomienda hacer este pequeño ejercicio previo a su adquisición:

Analicen la composición del producto, incluido el empaque: si una galleta te atrae con etiquetas de ‘sin aceite de palma’, pero usa doble envoltura, te está engañando, resalta un rasgo en apariencia verde para distraerte de sus faltas más graves.

Revisen los ingredientes de cada artículo en el carrito, y si tienen oportunidad hagan una búsqueda rápida en Ecosia (buscador de Internet que destina 80% de sus ganancias a plantar árboles) para saber qué hay detrás de su mercadotecnia.

MUNDO PLÁSTICO: ADIÓS A LOS DESHECHOS

El verdadero enemigo es diminuto, existen piezas de plástico de hasta 5 ml que son muy difíciles de filtrar por su tamaño y terminan en el agua. Cualquier plástico no reciclado se fragmenta con el tiempo y termina siendo micro o nanoplástico.

¿Por qué es grave? El plástico es un interruptor hormonal que interfiere en la comunicación celular de nuestro cuerpo y, aunque sus efectos se estudian aún, se cree que el cáncer y la infertilidad son las mayores consecuencias.

La mala noticia es que se ha encontrado microplástico en casi todas las especies marinas, por lo que al comerlas tú también lo ingieres, además, un estudio hecho por Orb Media encontró plástico en 80% de muestras de agua de grifo y embotellada alrededor del mundo, además de que sospechan que también está en el aire.

La única manera de parar el problema del medio ambiente es dejar de contribuir a la producción de plástico. Te damos luz ‘verde’ para poner en práctica estos consejos: