Apreciar el arte y la cultura es posible desde cualquier lugar, ¡como la computadora! Aprende a usar Google Arts & Culture para entretener y cultivar a los niños.

Además de los 5 museos virtuales para visitar en familia, la tecnología nos permite seguir conectados con el arte a través de lo digital. Este momento en confinamiento ha servido para ver cómo permitir que niños y adultos disfruten de las diversas atracciones culturales que hay en el mundo. Por eso te decimos qué ver en Google Arts & Culture para entretener a tus hijos y lo que aprenderán en el camino.

Tip: algunas de estas actividades requerirán que instales una aplicación, pero en su mayoría puedes hacerlas desde el celular y computadora.

Aprendiendo de la ópera

Con Blob Opera, los niños conocerán los sonidos que emiten un tenor, bajo, mezzosoprano y soprano. Es una colaboración del artista visual David Li con cantantes de ópera profesional. Arrastren a los simpáticos blobs de arriba hacia abajo y viceversa para escuchar las vocales de cada cantante. ¡Grábenlo y escúchenlo juntos!

Cara de arte

Con la app Art Filter los pequeños pasarán un rato divertido convirtiéndose virtualmente en obras y personajes emblemáticos del ámbito artístico. Podrán tomarse selfies como Vincent Van Gogh, Frida Kahlo y La joven del arete de perla. Cada filtro viene con una explicación.

Coloreando pinturas a tu gusto

Con Art Coloring Book los pequeños conocerán diversas obras famosas mientras deciden cómo colorearlas digitalmente. Es un estilo de mandala de pinturas. En el catálogo están Woman combing her hair de Goyõ Hashiguchi, Autorretrato con Mono de Frida Kahlo, Las Sandías de Diego Rivera, Under the Wave off Kanagawa de Hokusai y más.

Los Moáis como nunca los habías visto

Visiten la Isla de Pascua en un recorrido con un mapa virtual mientras les explican las características y origen del lugar. Encontrarán un apartado para explorar las estatuas Moái en 3D.

Visiten más de 2 mil museos

¡No es broma! Google tiene acceso a más de dos mil museos en todo el mundo. Basta con seleccionar qué país o ciudad quieres visitar; el MoMa, Van Gogh Museum, Uffizi Gallery, Musée d’Orsay, Museo Reina Sofía, National Gallery of Modern Art India, Hong Kong Museum of Art y mucho, mucho más. Con la opción de street view tendrán la experiencia completa.

Un rompecabezas virtual

Con Puzzle Party podrán armar rompecabezas individualmente o en grupo. Hay cientos de pinturas a elegir, obras de Piet Mondrian, Frida Kahlo, Andy Warhol, Thomas Hart Benton, Richard Hamilton y más. Ideal para niños pequeños, ya que no son rompecabezas de miles de piezas, y cada una viene con el autor y locación de la pintura.

Crucigramas del conocimiento

Ayuda a tu pequeño a resolver este crucigrama. En Cultural Crosswords les preguntarán acerca de nombres de pintores y de obras, y demás temas relacionados. Depende el idioma en que tengas Google, porque lo puedes cambiar a inglés para que los niños practiquen.

¿Qué sucedió antes?

En este juego deben adivinar qué sucedió antes, y cuantas mejores respuestas obtengas, más puntos consigues. What Came First? te ayuda a conocer nuevas corrientes, artistas, pinturas y sucesos históricos; ideal para adolescentes.

Veo veo…

Con I Spy With My Little Eye… jugarán a encontrar los detalles que les piden en distintas pinturas. Desde encontrar una tortuga en los ojos de la Mona Lisa hasta un perro en una ilustración del siglo XVII de Japón.