Tips de los famosos para un matrimonio a prueba de infidelidad

¿Cómo evitar la infidelidad en el matrimonio? Conoce los tips que tienen los famosos para conseguir una relación para toda la vida.

¿Cómo han logrado permanecer unidos durante años? Las parejas más estables de Hollywood te revelan cómo evitar la infidelidad en el matrimonio, ¡conoce su secreto!

Linda lleva una vida como sacada de un cuento de hadas: su esposo la ama, sus hijos son adorables, tiene una exitosa carrera como periodista y una casa envidiable. Sin embargo, una entrevista con un famoso escritor lo cambió todo.

«No tengo el menor interés en ser feliz. Prefiero vivir enamorado, lo cual es un peligro, pues nunca sabes qué vas a encontrar más adelante«, le dijo el autor.

Esas palabras desataron en Linda una crisis existencial que la llevó a cuestionar su realidad: ¿Es feliz… o acaso está anestesiada por la rutina que se disfraza de seguridad? ¿Es una esclava de la costumbre?

Te interesa: Secretos del viejo Hollywood: Infidelidades que hicieron historia

¿Por qué se da la infidelidad en el matrimonio?

Ella comienza a preguntarse si a su matrimonio de 10 años le falta pasión. Y esto la colocó en un sendero muy peligroso.

Esa es la trama de Adulterio, la novela de Paulo Coelho que explora las causas que llevan a algunas personas a la infidelidad.

En el caso de Linda fue la búsqueda de “algo más”, porque ya dejó de apreciar lo que tiene. Pero hay tantas causas como hay personas.

«En mi caso, mi esposa dejó de gustarme, porque siempre estaba metida en los problemas de la casa y eso era todo lo que compartíamos: problemas y más problemas.

Empecé a fijarme en una nueva compañera de trabajo con la que me divertía mucho… y sucedió lo inevitable: me enamoré de ella«, confiesa Raúl, un ejecutivo de 38 años de edad, que dejó a su esposa, con quien tenía 16 años de casado, por una mujer a la que conoció unos meses antes.

Sea cual sea el motivo que provoca la infidelidad, el resultado es devastador. Pero igual que con la salud del cuerpo, la mejor medicina para evitar el adulterio es la preventiva.

Te interesa: Perdonar o no una infidelidad

Aquí tienes los consejos de estos matrimonios de famosos para fortalecer tu relación.

Cómo evitar la infidelidad en el matrimonio según los famosos

Atender el amor todos los días

Robert Downey Jr. y Susan Downey riegan la planta todos los días. No esperes que tu matrimonio esté en crisis para tratar de salvarlo con tácticas desesperadas.

Explora con tu pareja las áreas en las que pueden mejorar y trabajen en ellas todos los días.

Pero recuerda: no estamos hablando de trabajo forzado, sino de mejorar la comunicación y disfrutar el tiempo juntos.

El amor duradero se basa, ante todo, en la amistad. Los amigos hablan, ríen, comparten y, sobre todo, se tratan con consideración.

«Susan es mi mejor amiga, la persona en quien confío y con quien más me divierto«, ha dicho el actor en más de una ocasión.

Te interesa: El gen de la infidelidad

Aprendan a leer las señales de peligro

Will Smith y Jada Pickett-Smith dicen que reconozcan las “banderas rojas”. Aprende a leer las señales de peligro antes de que se conviertan en un problema mayor.

¿Sientes que los consume la rutina? ¿Ya no se comunican como antes? ¿Notas algún resentimiento de su parte o le guardas rencor? ¿Has descuidado tu apariencia física, pues ya no te interesa gustarle o él ya no tiene detalles románticos?

Ante cualquiera de estas interrogantes, responde a la pregunta fundamental: ¿Por qué? Pero no para hallar culpables, sino para identificar el problema.

«Sabemos que tenemos que trabajar en nuestro matrimonio, porque para nosotros el divorcio no es una opción«, asegura Will.

View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith)

Te interesa: Riesgo de infidelidad es alertado por el tono de voz

Cómo evitar una infidelidad

Resuelvan los problemas en pareja

Patrick Dempsey y Jullian Fink aconsejan resolver los problemas en pareja.

Cuando tienen un problema, algunas personas se desahogan con un amigo del sexo opuesto y llegan a sentir que el confidente los entiende mejor que su pareja. Entonces comienzan a fantasear… y ya conoces el resto.

Ante los problemas, no te alejes de tu pareja emocionalmente; acércate a ella para trabajar juntos. Si es difícil comunicarse sin caer en insultos busca la ayuda de un consejero matrimonial.

«Hemos tenido épocas duras, pero la terapia de pareja nos ha ayudado«, dice el actor de Grey’s Anatomy.

Te interesa: Según un estudio, es muy fácil reconocer a un hombre infiel

Eviten las tentaciones

Camila Alves y Matthew McConaughey aseguran que evitar las tentaciones es el éxito para evitar la infidelidad en el matrimonio.

«Una de las mejores cosas que tiene mi profesión es que puedo llevar a mi familia conmigo cuando viajo«, admite Matthew, lo que reduce la posibilidad de caer en tentaciones.

Y este sí es un peligro real para cualquier matrimonio, sobre todo en la era de la tecnología digital, donde un affair se puede iniciar en línea. Si caes en la tentación de jugar con fuego, frénate a tiempo.

Te interesa: ¿La infidelidad es un comportamiento humano natural? 6 de cada 10 mexicanos así lo creen

Sigan redescubriendose

Es el consejo que dan Kevin Bacon y Kyra Sedgwick: «Llevo más de 25 años casada con Kevin, y sabemos todo el uno del otro, pero siempre tenemos algo nuevo que compartir y descubrir», dice la estrella.

Esta pareja tiene muchas cosas en común, como la familia y la actuación, pero también hace algo importante: cultiva sus intereses personales.

¿Te gusta la pintura, el baile o coleccionar libros antiguos? Sea lo que sea que te pone el brillito en los ojos y te llena de entusiasmo, ¡persíguelo con pasión! Esto te hará interesante para tu pareja.

Recuerda: la persona que se siente aburrida… es aburrida.

Te interesa: ¿Tu pareja hace esto con su celular? Podría ser señal de su infidelidad según expertos

Siéntanse afortunados por tenerse

Meryl Streep lleva más de 35 años casada con el escultor Don Gummer, pero cada vez que acepta un premio por su actuación le da las gracias por su apoyo y su amor.

Ella siente que es afortunada por tenerlo en su vida y hace sentir a su esposo apreciado y deseado, dos ingredientes fundamentales para tener una relación fuerte.

Antes de irte: Ahora revisar el celular de tu pareja es DELITO, al menos en México…