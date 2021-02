¿Adiós ‘leche materna’? Proponen cambiar el término por ‘leche humana’

En un propósito por alentar el género neutro y la inclusividad, el Brighton and Sussex Maternity decidió dejar de usar el término ‘leche materna‘ para referírsele como ‘leche humana’ o ‘leche de pecho’. Es parte de la primera guía clínica con lenguaje inclusivo que lanzaron.

En redes sociales, esta red de hospitales anunció parte de los cambios: «Hoy lanzamos la primera guía oficial de lenguaje clínico en apoyo a trans y género no binario que da a luz».

Añaden: «Comprendemos los retos adicionales que vienen del embarazo e identidad de género, conforme a dar a luz y dar pecho. Reconocemos la importancia de proveer inclusividad y respeto en cuidados perinatales a todas las mujeres y personas«.

Today we are launching the UK’s first clinical and language guidelines supporting trans and non-binary birthing people.

Follow us as we post throughout the week.

Find out more on our webpage

➡️ https://t.co/EPaesy4RWN#transpregnancy #nonbinarypregnancy #genderinclusion pic.twitter.com/qgzhJ2e6On

— Brighton and Sussex Maternity (@BSUH_maternity) February 8, 2021