Te presentamos a tus aliados financieros para este Hot Sale

¡Ya llega el Hot Sale! La temporada de compras que muchas necesitábamos por sus ofertas únicas y promociones que no encontramos a lo largo del año. Aunque originalmente el Hot Sale era una campaña de ventas online, también se puede encontrar en tiendas físicas, así que es ahora o nunca para aprovecharlo al máximo.

Hay dos herramientas financieras que pueden ser tus aliadas y que vale la pena considerar para que puedas comprarte esa computadora que necesitas, darle un refresh a tu guardarropa, poner más linda tu casa con muebles nuevos, comprarle a tu hijo la bici que tanto quiere o ponerle por fin fecha a esas vacaciones en familia. Hablamos de las tarjetas y de los préstamos bancarios, que pueden ser clave para alcanzar tus metas y sueños, siempre y cuando hagas un buen uso de ellos.



Particularmente hoy te recomendamos la Tarjeta de Crédito BanCoppel, Tarjeta de Crédito BanCoppel Oro, Tarjeta de Débito y Cuenta Clic, son rápidas y seguras para realizar tus compras en línea. En el caso del Préstamo Digital BanCoppel, una vez aprobado el saldo, este es depositado directamente a tu cuenta de débito, y listo, puedes comprar lo que quieras.

Buenas prácticas, finanzas sanas

Los expertos de BanCoppel recomiendan usar las tarjetas para compras que ofrecen promociones al pagar con ellas y su precio no es muy elevado. En el caso de los préstamos, estos se sugieren para justamente pagar esas compras un poco más elevadas, como puede ser un viaje o la remodelación de casa, ya que cuentan con una tasa de interés anual fija, pagos anticipados sin penalización, no tienen comisión por apertura y no necesitas comprobante de ingresos para obtenerlo.

Otras buenas ideas para mantener impecables tus finanzas son:

Utilizar tu tarjeta de crédito en compras que ofrecen productos a meses sin intereses, ya que así puedes aprovechar la oferta y puedes pagar con tiempo tus productos.

Ser puntual en la fecha de pago y pagar, de ser posible, la totalidad de la mensualidad, no solo el mínimo, para que la compra no te resulte más cara del precio original.

No gastar más de lo que puedas pagar al mes, de acuerdo con tu ingreso mensual.

Revisar tu estado de cuenta cada mes para verificar que los gastos sí corresponden a las compras que hiciste y no tengas cobros que no concuerdan.

Para finalizar, y antes de que te gane la emoción y quieras llevarte todo, estos tips te ayudarán a hacer compras más razonadas:

Revisa previamente en las páginas de tus marcas qué quieres comprar. Esto es con la finalidad de que conozcas precios, calidad, colores, dimensiones de los artículos, así como condiciones y políticas de entrega.

Compara precios, al menos entre 5-6 páginas o marcas para que encuentres los mejores precios, más recompensas, descuentos en compras futuras o envíos gratis.

Pregúntate si realmente necesitas hacer esa compra y qué tanto provecho le sacarás. Dale prioridad a lo que en verdad debes tener.

Sigue estos consejos y estarás lista para disfrutar el Hot Sale con los productos BanCoppel.