¿Quieres conocer más beneficios sobre amamantar? Un experto nos explica por qué la lactancia es el mejor método para prevenir las alergias en niños.

Seguro has escuchado infinidad de razones sobre por qué es tan importante la lactancia. Y sí, hay múltiples beneficios en esta forma de alimentación, pero hablaremos de uno en específico que involucra la protección del sistema inmune de los niños. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, hablamos sobre cómo la lactancia previene alergias. ¡Niños contentos y sin alergia!

Lee: ¡Ojo con la vista! 5 tips para que los niños se adapten a los lentes

Antes que nada… ¿qué son las alergias?

Básicamente, «una respuesta del cuerpo a lo que hay en el ambiente», nos explica el especialista en Inmunología Clínica y Alergia Pediátricas, Dr. Said Arablin. Cuando somos alérgicos a algo, hay una inflamación provocada por una respuesta ‘exagerada’ del cuerpo.

Esto se contrarresta en algunos tipos de inmunidad: la nariz (rinitis alérgica), bronquial (asma) y en la piel (dermatitis atópica, común en niños).

El doctor Arablin explica que precisamente la lactancia aporta los nutrientes necesarios para que los niños se protejan contra las alergias, mejoren su sistema inmune y tengan una mejor respuesta ante los factores externos que bien podrían ser alergenos.

Lactancia y bebés sanos

El pediatra enfatiza en lo necesario que es ponerse en contacto con los recién nacidos para inducir a la lactancia. «Este es el único momento que tienes para darle un gran regalo a tu bebé», comenta, «y en los primeros minutos que tengas a tu recién nacido es importante acercarlo piel con piel para iniciar un estímulo hormonal para que la mamá se prepare a producir leche».

¿Por qué los recién nacidos deben iniciarse con la leche materna? Porque este primer alimento que recibe en bebé se le conoce como impronta, una especie de huella de alimentación para que los bebés la reciban y derive en una mejor nutrición, crecimiento óptimo y sistema inmunológico saludable.

Recomendado: Encuentran anticuerpos contra covid en la leche materna, revela estudio

¿Tiene los mismos beneficios sacarse la leche y dársela al bebé en biberón?

El doctor explica que no. «Sería como enseñarte a manejar en estándar y luego en automático: cuando el bebé come en pecho hace un estímulo específico que no hace con el biberón», y esto es súper importante para que el cuerpo de la mamá sepa cuánta leche debe producir. Aunque sí permanecen los nutrientes, «cuando traspasas al suplemento con biberón, disminuyes la producción y ya no tienes el estímulo de la succión del bebé», añade.

Sobre la alergia a la leche de vaca y derivados…

¿Te has preguntado por qué los bebés se pueden volver alérgicos a la leche de vaca? Es porque las moléculas de la leche de vaca son más grandes que los de la leche materna, «y cuando llegan al bebé, es más fácil que las reconozcan como algo extraño; cuando este es el caso, se produce inflamación a nivel intestinal».

Dicha inflamación es la que se manifiesta en el niño como cólico, evacuaciones muy líquidas o acompañadas de moco y sangre, y dolor al pujar (disquecia).

Y a veces estas mismas moléculas alcanzan el resto del cuerpo —no solo al intestino. La reacción se manifiesta como dermatitis atópica, y lo notas en el enrojecimiento de la piel o que el niño se rasca constantemente.

Por eso las moléculas de la leche materna tienen el tamaño apto para que los recién nacidos las acepten y aprovechen.

Ahora sí, la lactancia es importante, ¿pero qué tanto se habla de cantidades?

El pediatra nos cuenta a grandes rasgos sobre el sobrediagnóstico de reflujo en bebés. Y es que, en realidad, no hay receta que indique cuánto vas a tener que darle a tu recién nacido. «Ellos tienen un estómago muy chiquito, ¡entonces no le cabrán 3 onzas de leche! Te lo va a regresar, y no es porque tenga reflujo, sino porque es mucha cantidad de leche».

«A veces las mamás piensan que no están produciendo demasiada leche, cuando en realidad están produciendo lo suficiente para llenar a su bebé al momento. Probablemente te pedirá de comer a la media hora en lugar de las 3 horas que pensabas, pero es ajustarse a los primeros días, sin volumen o cantidad exacta». No te desesperes, toma mucha agua y compra un cojín para lactar y hacer más llevadera la alimentación.

SIGUE LEYENDO:

¿Superalimento o superengaño? Conoce el veredicto de estos 10

Niños y perros: tips para que los pequeños viajen con sus mejores amigos peludos

Actividades sensoriales para hacer con los niños en verano. ¡Estimula sus sentidos!