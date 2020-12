Es normal que los papás aseguren con toda firmeza que quieren a sus hijos por igual, sin embargo, algunos hijos opinan lo contrario. ¿Los padres tienen un hijo favorito? Esto nos respondió una psicóloga.

“¡Claro, a él lo quieres más!, “Se nota que es tu favorita”… Es probable que cuando eras niña y, si tienes hermanos, pronunciaste alguna de esas dos frases o una similar. ¿Verdad? Sí, te entendemos y lo tenemos tan presente porque suele pasar en las familias en donde hay más de un hijo.

Ahora, tras el auge de la cuarta temporada de The Crown, pudimos ver que la primera ministra británica Margaret Thatcher sí tenía un hijo favorito: Mark, hermano gemelo de Carol, quien tuvo que lidiar toda su vida con ser ‘la menos favorita’ en su familia, tal como ella misma lo narró más tarde en sus textos como periodista.

Por su lado, el duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel, dijo, sin titubeos en la misma serie, que su favorita era la princesa Ana. Sin embargo, la monarca no aceptó tener un favorito, pero su marido le señaló que se trataba del príncipe Andrés, con quien se ha dicho tiene más afinidad que con sus otros tres hijos. Además, a través de los años, mucho se ha publicado confirmando esta teoría sobre Isabel II y su tercer hijo.

¿Los padres tienen un hijo favorito? Esto nos respondió una psicóloga

Ahora bien, es probable que si preguntamos a nuestros padres si tienen un hijo favorito exclamarán que no y cómo se nos ocurre preguntar eso. ¿Será?

Por tal motivo consultamos a la psicóloga Ilse Andrea Carranza Ramírez, del centro psicoterapeútico Astronauta Emocional, quien nos explica sobre este tema.

«Si se habla sobre el favoritismo en los hijos y si se toma como un tema biológico, recordemos que somos una especie animal y, bueno, en los animales hay muchas especies que abandonan a sus crías si estas tienen ciertos defectos, porque saben que no serán productivos.

Con esto sobre la mesa, se dice que los papás desarrollan cierto mecanismo psicológico o psíquico que será inconsciente y que va permitir, sin darse cuenta, sino por instinto, cuál de sus hijos va a necesitar más de afecto, atención, cuidado y protección.

Esto puede variar con los años, ya que al inicio, el hijo mayor necesitaba más atención y menos afecto, y en la adolescencia se cambian los papeles, esto va ir cambiando, pero es una cuestión de instinto; no necesariamente nos damos cuenta”, afirma la especialista.

¿Cuestión de afinidad?

“Otra parte y dirigiéndonos más a las relaciones personales y de vínculo del ser humano, hay algunos autores que plantean que la afinidad atrae, así como nos atraen nuestra pareja o nuestros amigos, y justo es lo que sucede con algunos hijos, pues, finalmente, no dejan de ser seres humanos y una relación social, entonces, hablan de que esta afinidad atrae y este puede ser otro motivo de preferencia.

Algunos de los hijos tienen rasgos de personalidad muy parecidos a alguno de los papás y esto genera más empatía y mejor compatibilidad entre esas dos personas”, añade Ilse Andrea Carranza Ramírez.

”A veces, los papás pueden encontrar en sus hijos algo que siempre añoraron, lo que siempre quisieron ser o algún talento, y esto hace que los papás se inclinen más a estos hijos. Hay una autora que se llama Ellen Weber, que escribió el libro “The Favorite Child: How a Favorite Impacts Every Family Member for Life”, en el cual plantea este trato preferencial hacia uno de los hijos y cuando éste resulta demasiado notorio para la familia, los hermanos y las personas externas. Es aquí en donde se puede cruzar una línea en lo que se considera sano. Es un tema complicado de abordar y más si los papás no logran aceptar que esto sucede”.

¿Qué opinas? Si eres madre o padre, ¿tienes algún hijo favorito? ¿Fuiste el favorito de tus padres o sentiste que fue alguno de tus hermanos?

Por: Marjorie Daphnis