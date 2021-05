Trenzas que desafían la gravedad, chongos de colores y más peinados locos que puedes hacer con las niñas en casa.

Ya sea por el Día del Niño o para cualquier otra ocasión especial (cumpleaños, reunión y de más), pero un buen peinado loco será el complemento más original de todos. Pónganse tan creativas como les plazca e intenten en casa estos divertidos peinados locos para niñas.

1. Cabello de cono de helado

¿A quién no se le antoja un helado en esta temporada de calor? Pues bien, el postre de tu niña puede combinar perfecto con su peinado. Intenten este hairstyle de cono ce helado: necesitarás una dona de cabello ancha, un broche en forma de cereza y, si no tienes el cono per se, puedes hacerlo con cartulina.

2. Peinado con limpiadores de pipa

Este es un peinado divertido y fácil de hacer —que bien pueden usar para llevar a clases virtuales o físicas. Agreguen distintos colores de limpiadores de pipa para que se vea mucho más llamativo.

3. Araña traviesa

Peinado ideal para Halloween, ¡pero también para divertirse ese Día del Niño! Este peinado de chic spider se hace fácilmente con un chongo y limpiadores de pipa, pero no olvides comprar los ojitos de juguete para darle el toque final.

4. Peinado de dona

¿El secreto detrás de este peinado? Usar ¡betún de pastel real en el cabello! Así es, el toque de magia para que la dona se vea extra realista. Si tu niña tiene el cabello muy largo, pueden hacer un chongo muy ancho; pero si es de cabello corto, haz chongos pequeños alrededor de la cabeza para que sean mini donas. ¡No olvides las chispas!

5. Cabello de arcoíris

Llevar todos los colores en el cabello será un sueño por realizarse gracias a que esta es una técnica sumamente fácil. ¡Solo necesitas gises de colores! Puedes dejar el cabello en una coleta, hacer chongo al final o muchos chongos.

6. Starbucks hair

Y no, no nos referimos al color del tinte de cabello, sino a, realmente tener un peinado como café to go. Solo necesitas un vaso vacío para hacerle un agujero por debajo y ahí mismo meter el cabello hasta que se vea como «un vaso lleno». Para el top de crema puedes usar algodón o alguna scrunchie de cabello blanca. ¡Y chispas de colores!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alfredo Mendoza (@a_mendoza_sbux)

