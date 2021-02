Los enormes beneficios de que los niños pasen tiempo con los abuelos

Tiempo de calidad entre nietos y abuelitos. Te platicamos sobre las ventajas de que los niños estén más horas con los abuelos.

Sabemos que son tiempos difíciles para visitar cotidianamente a los abuelos, pero eso no significa que las visitas exprés o las videollamadas no den frutos, ¡todo lo contrario! Los abuelos no solo brindan amor incondicional a sus nietos, sino que son figuras invaluables en sus vidas. Pasar tiempo de calidad enriquece las experiencias y les ayuda a los niños de muchas maneras.

Hay diversos estudios que demuestran lo importante que es mantener una buena relación de los niños con sus abuelos. Te platicamos sobre algunas.

Los abuelos presentan menores niveles de estrés y depresión

Antes que nada, en este estudio detectaron que el rol que asumen los abuelos los hacen sentir ‘envueltos’ en un protagónico. La hipótesis del estudio es que tendrán un sentido de vida y, por lo tanto, presentan menores niveles de estrés y depresión

Podrán vivir nuevas experiencias juntos

Conforme los niños crecen, se interesarán por más cosas, y aquí es donde el rol de maestro entra. Los abuelos pueden convertirse en una especie de tutores muy divertidos que aprovechen el desarrollo de aprendizaje de los niños. Pueden leer un libro juntos e incluso aprovechar todos los recorridos virtuales por museos alrededor del mundo.

Crecerán niños más felices

La Universidad de Oxford publicó un estudio donde «el tiempo con los abuelos aumenta el bienestar de los niños». La investigadora Ann Buchanan estudió a más de 1,500 niños para percatarse de que los más envueltos con sus padres mostraban menos problemas de conducta.

Aumenta la inteligencia emocional

El mismo estudio de Oxford señaló que los niños que pasan más tiempo con sus abuelos tenían menos probabilidades de presentar problemas con el carácter, personalidad y conducta. En términos de inteligencia emocional, procesaban sus emociones y se envuelven fácilmente.

Lograrán desarrollar una mejor vida social

La Brigham Young University señala que el apoyo emocional (y en ocasiones, financiero) de sus abuelos los hacen mejorar sus habilidades para socializar. Hicieron un estudio enfocado en niños de 10 a 14 años con padres solteros, pero sin importar este estatus, los pequeños se involucraban plenamente con los abuelos y mostraban un comportamiento más empático.

¡Muchos abrazos!

Hay algo muy especial que solamente guardan los abrazos de los abuelos. Y es que cuando lo hacen, ambos lados liberarán oxitocina, un neurotransmisor que nos hace sentir bien, queridos y seguros. ¡Mientras más abrazos, mejor!

Conexión con el pasado

Los abuelos son una ventana a un pasado lleno de aventuras e incontables historias. Pasar tiempo de calidad escuchando relatos del ayer hará que los niños estimulen su curiosidad, retención de información, identidad y conocimiento.