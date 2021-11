Famosos demostrando que la belleza viene en cualquier forma y color de piel

Los cuerpos uniformados estilo Barbie ya no están en sintonía con el sentir global. Tampoco el 'color de piel más aceptado'. El empoderamiento femenino y la inclusividad son las nuevas banderas que ondeamos con orgullo. Estas hazañas de celebs y del mundo de la moda y la belleza han contribuido a esta filosofía liberadora.

Famosas que mandan un mensaje de empoderamiento femenino sin importar su color de piel o apariencia

Cuando Rihanna lanzó Fenty en 2017 (su marca de makeup), propuso 40 tonos de base de maquillaje, más del doble de la marca promedio, y se extendió a 50 en 2019. ¡Hoy día, 40 es el mínimo de tonos en una colección de belleza! Así que algunos gigantes de la industria no dudaron en diversificar sus líneas para seguirle el paso, un fenómeno de expansión e inclusión al que se ha llamado “el efecto Fenty”. Pero el año pasado la cantante también dio a conocer su línea unisex de cuidado para la piel y causó revuelo con su lencería Savage x Fenty, al presentar modelos de todas las tallas y colores de piel en su desfile.

Selena Gomez no se quedó atrás, y en 2021 lanzó Rare Beauty para retar los estándares de belleza irreales. “Todos tenemos algo que nos hace únicos y deberíamos celebrarlo”, dijo la celeb. Con nombres de productos como Stay Vulnerable (sigue vulnerable), ella busca crear un diálogo sobre el autocuidado y el amor propio, ¡qué acierto!

Marcas que se han reinventado para romper con los estándares de belleza irreales

Luego de que el tradicional show de Victoria’s Secret fuera cancelado en 2019, al ser acusado de promover un cuerpo poco sano entre las mujeres, la marca estadounidense de lencería presentará una nueva imagen con otro tipo de modelos, un equipo muy diverso que incluye a la estrella de futbol y activista por los derechos LGBT, Megan Rapinoe, la esquiadora Eileen Gu, la personalidad de medios Amanda de Cadenet y la actriz Priyanka Chopra.

“Cuando el mundo estaba cambiando fuimos demasiado lentos en responder”, dijo Martin Waters, exdirector de negocios de Victoria’s Secret a The New York Times, “necesitábamos dejar de ser lo que los hombres deseaban y empezar a ser lo que las mujeres querían”. Ahora la empresa tendrá casi en su totalidad a mujeres en los puestos directivos y se despedirá de las famosas alas en su publicidad. Un cambio más que necesario.

Cuando Jonah Hill desafió las críticas hacia su cuerpo

Cuando el Daily Mail publicó fotos del actor estadounidense Jonah Hill en el mar y sin camisa a principios de año, el comediante escribió en Instagram: “Creo que nunca me quité la camiseta en una alberca hasta pasados mis 30, quizá lo hubiera hecho antes si mis complejos de infancia no hubieran sido exacerbados por años de burlas públicas hacia mi cuerpo, así que el hecho de que ya no me afecte es genial.

Instagram

Tengo 37 años y por fin me acepto a mí mismo. Esta publicación no es para que se sientan mal o bien por mí, es para los niños que no se quitan la camiseta en la alberca. Diviértanse. Son maravillosos, geniales y perfectos. Les mando mi amor. Oh, y Daily Mail, ni siquiera tú puedes quitarme la sonrisa”.

El poder de Lizzo sobre el body positivity y la normativa de los cuerpos normales

Alcanzó la fama con su hit “Good As Hell” en 2016 y desde entonces ha sido la reina de los shows sensuales, de hecho, ninguna mujer de su talla había tenido la confianza de hacerlo. Una de sus presentaciones cumbre fue en los BET Awards de 2019, vestida con corsé y junto a bailarinas plus size, la cual le ganó una ovación de pie de parte de sus colegas, entre ellos Rihanna. “Creo que a estas alturas sería flojo de mi parte decir que estoy a favor del body positivity, lo que quiero es el body normative. Quiero normalizar mi cuerpo”, expresó a una publicación. “El término se originó para las mujeres con grasa en la espalda, con muslos que no están separados, con panzas que cuelgan, las chicas en el club de las tallas 18 y más”.

Instagram

Ashley Graham, la modelo curvy o plus size que no tiene miedo a mostrarse tal como es

En enero de 2020, la modelo Ashley Graham tuvo a su primer bebé y publicó fotos en Instagram de sus estrías cubiertas por glitter (imagen que se hizo tendencia), de ella amamantando y de su cuerpo posparto al natural, todo con el propósito de disminuir la presión que sienten las mujeres para recuperar su silueta ‘prebebé’.

“Tu cuerpo es hermoso, sé que es fácil decirte que no eres suficientemente buena, ni delgada ni sexy ni perfecta para ponerte un traje de baño”, compartió en la red, “pero no dejes que tu mente te impida disfrutar la vida al máximo. Recuerda decirte ‘te quiero’ a ti misma cada día”, expresó.

Instagram

“Hemos avanzado, pero aún queda un largo camino para aceptar a todos los cuerpos. Canaliza tus sueños, defiéndete y aprovecha las oportunidades”. Ashley Graham

Cuando Taylor Swift externó las implicaciones de su 'imagen perfecta'

Swift celebró 30 años con una carta sobre las lecciones aprendidas. “Hoy renonozco los mensajes tóxicos sobre mi cuerpo... Soy una mujer, no un gancho. Quiero sentirme sana y disfrutar la comida”, escribió Taylor. “Un poco de peso extra significa curvas, pelo brillante y más energía... Amo que se promueva que envejecer no es una marcha lenta a la irrelevancia”, sentenció.

Instagram

Jameela Jamil busca la body liberatiob

La actriz Jameela Jamil, considerada una de las líderes del body positivity, no se identifica con el movimiento, pues asegura que, a pesar de tener una talla ‘aceptada’, sufre de dismorfia y desórdenes alimenticios, así que prefiere no pensar del todo en su silueta. “La verdad no puedo verme en el espejo y decir que amo mi celulitis y mis muslos, por eso me concentro en mi cuenta de banco y mis orgasmos. Sólo me veo para ponerme y quitarme delineador, hacerlo me ha ayudado a concentrarme en lo que sí enriquece mi vida, como mi carrera y mis relaciones”, dijo a The Daily Show. Su idea es concentrarse 100% en el interior: “Es un body liberation".

Instagram

Serena Williams acepta su carácter de mujer fuerte e independiente

“Me han avergonzado por la forma de mi cuerpo, me han pagado menos por mi género, me han penalizado en juegos porque expresé mi opinión muy fuerte… éstas son apenas las cosas públicas. Nunca ha sido fácil, pero pienso en la niña que me seguirá, la que se verá como yo, y digo: ‘Quizá mi voz la ayude’”, fueron las palabras de Serena Williams al posar desnuda para una portada. La controversia inició en la edición 24 del Grand Slam, cuando protestó hasta las lágrimas por algo que ella consideraba injusto. Tras las críticas a su reacción, Serena reprochó que se le tachara de mostrar emociones de “mujer enojada”.