'Royal babies': así lucían los royals de bebés

Príncipe Eduardo 5

La reina Isabel sosteniendo a su cuarto hijo, el príncipe Eduardo, junto con el príncipe Andrés, regresando a Balmoral.

El duque de Edimburgo sí acompañó a Isabel en el parto de Eduardo, de acuerdo con la periodista Ingrid Seward en <em>My Husband and I: The Inside Story of 70 yeats of Royal Marriage.</em>

"La reina, entonces de 37, le pidió a Felipe que estuviera presente; había leído en revistas femeninas sobre la importancia de involucrar a los papás en el nacimiento de los hijos, y estaba fascinada con la idea". ¿Será por esto que la hija de Eduardo, Lady Louise, heredó el carruaje del fallecido príncipe Felipe?