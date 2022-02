Las mejores fotos de la princesa Diana que capturan su poder maternal

De pequeños, los príncipes William y Harry claramente amaban pasar rato con su mamá. Y aunque la princesa Diana vivió así el divorcio de sus padres y el abandono de su madre, definitivamente fue una mujer muy amorosa con sus dos hijos, de los cuales uno es el heredero al trono de Inglaterra.

Así era la princesa Diana como madre de William y Harry

Diana tuvo que aprender a educar a un heredero, pero lo hizo bajo sus propias reglas. El tiempo que William, Harry y Diana pasaron juntos fue muy memorable para Lady Di, le gustaba estar en el cuarto de juegos de Kensington Palace, decidió firmemente amamantarlos, e incluso los llevaba caminando a la escuela.

Diana sustentó en vida, "vivo por mis hijos, estaría perdida sin ellos", así que trabajó duro en darles una infancia memorable. En el documental Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, William recordó a Diana como "muy informal y realmente disfrutaba de la risa y diversión".

Aquí puedes ver algunos de los momentos más amorosos y divertidos que capturan el poder maternal de la princesa Diana.