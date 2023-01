Golden Globes 2023: los looks más memorables (FOTOS)

La temporada de premiaciones a lo mejor de la pantalla grande y pequeña comienza con los Golden Globes 2023, evento al que acuden las estrellas más grandes de Hollywood. En su edición 80, la ceremonia reconocerá lo mejor del cine y la televisión estadounidense del año pasado, según lo elegido por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Entre los principales nominados de la noche figuran Ana de Armas, por Blonde; Michelle, Yeoh por Everything Everywhere All at Once; Cate Blanchett, por Tár, y Viola Davis, por The Woman King, entre muchos otros.

A su llegada a la alfombra roja, reportamos cuáles son los looks más memorables y glamorosos de la presente edición.

Golden Globes 2023: las más deslumbrantes

Salma Hayek sabe cómo robar cámara. Durante su paso por la alfombra roja, la actriz y productora de 56 años, cautivó con una creación color hueso, muy en tendencia esta temporada.

Una de nuestras actrices preferidas, Jessica Chastain, no podía faltar en la lista de las mejor vestidas; portó una hipnótica creación de Oscar de la Renta. La actriz está nominada a Mejor Actriz en serie limitada, antología o película para televisión por la película George and Tammy.

Nominada por su papel protagónico en la serie de la falsa influencer Inventing Anna, Julia Garner, de 28 años, nos sorprendió con un vestido rosa con cintas una cascada de pedrería. El modelo, de Gucci, combinó a la perfección con la propuesta de joyería de De Beers.

En su primera nominación a los Golden Globes, Michelle Yeoh levantó la estatuilla ofreciendo un conmovedor discurso. La actriz, de 60 años, portó un vestido azul marino strapless con peplums, todo recubierto de lentejuelas y pedrería.



Golden Globes 2023: futuras mamás

Kaley Cuoco, a quien recordamos como Penny de The Big Bang Theory, acudió a los Golden Globes porque la serie en la que participa actualmente, The Flight Attendant, está nominada. La actriz, de 37 años, quien esperaba su primer hijo junto a su pareja Tom Pelprey, portó un diseño en color lavanda que enmarcaba delicadamente su vientre.

Hilary Swank mostró su pancita de embarazo durante su paso por la alfombra roja, usando un un impresionante vestido verde con detalles de capa negra. La actriz de Fatale está esperando mellizos con su esposo, Philip Schneider, con quien lleva casada desde hace 4 años.

Golden Globes 2023: looks con detalles de encaje

La legendaria actriz Jamie Lee Curtis deslumbró en la alfombra roja, derrochando carisma y estilo. Usó un look monocromático compuesto por un mono sin tirantes que incluía una capa de encaje negro hasta el suelo. Jamie, de 64 años, cuenta con una nominación a mejor actriz de reparto por su papel en la popular Everywhere Everything All At Once.

Golden Globes 2023: los looks con más colores de impacto

Jenny Slate, de 40 años, llegó partiendo plaza en un fabuloso vestido verde de la firma Rodarte, de su colección Primavera-Verano 2023.

La protagonista de la serie Wednesday, Jenna Ortega optó por una creación de la colección Primavera-Verano de Gucci. A sus 20 años, la joven actriz ha sido toda una revelación (tan impactante como los recortes de su vestido).

Margot Robbie está a punto de estrenar una de las cintas más esperadas del 2023: Barbie. De ahí que no fuera sorpresa que acudiera a la velada usando un vestido rosa de su firma preferida: Chanel.

La actriz, de 32 años, está nominada como Mejor Actriz de una película cómica o musical por su papel en Babylon.

En un impresionante vestido rojo vaporoso del dueto italiano Dolce & Gabbana, la actriz Mónica Barbaro, de 32 años, se ganó la alfombra roja. La joven interpretó a la primera mujer que se integra al equipo de Top Gun, una de las cintas más comentadas durante el 2022.

Anya Taylor-Joy, imagen de la casa francesa Dior, portó un conjunto amarillo de top y falda de la firma. Para completar su look, la actriz usó joyas de Tiffany & Co. Taylor-Joy acudió a la premiación por su nominación como Mejor Actriz de una película cómica o musical por su papel en The Menu.

Golden Globes 2023: mención de honor por sus looks

Ana de Armas está nominada a Mejor Actriz por su participación en la cinta Blonde. Para la ocasión, la intérprete eligió un estructurado diseño de Louis Vuitton.

A sus 71 años, la protagonista de la serie Hacks es de las caras más conocidas en la industria. Jean Smart sabe cómo dar lección de estilo sobre la alfombra, por eso lució soberbia en un vestido tipo smoking.

Rhea Seehorn, actriz que participa en la serie Better Call Saul (la cual fue nominada como Mejor Serie Dramática) usó para la ocasión un vestido de lentejuelas con detalles florales de Naeem Khan, y los acompañó con joyería de Anne Sisteron y Mindi Mond. En la edición 2023, La tendencia floral tuvo una presencia notoria en los atuendos masculinos, actores como Eddie Redmayne, Justin Sylvester y Diego Calva, quienes incluyeron motivos florales en sus trajes.