Ellas son las 5 hijas de Bruce Willis que tuvo tanto con Demi Moore como con su segunda esposa, Emma

Bruce Willis puede ser reconocido más que nada por su papel como McClane en la franquicia de Die Hard, pero uno de los papeles un tanto desconocidos del actor es su faceta como papá. Bruce Willis tiene cinco hijas entre los 8 y 33 años de edad, que comparte con su primera esposa Demi Moore y la segunda esposa, Emma Heming Willis.

Originalmente publicasa el 25/07/2022.

Descubre qué tan cercanas son las hermanas, cómo es la relación que llevan con su famoso papá y a qué se dedican o qué hacen en su tiempo libre.

Hijas y matrimonio de Bruce Willis con Demi Moore

Bruce y Demi se conocieron en la premiere de la película Stakeout, que estrenó en 1987. Demi estaba con su prometido, el actor Emilio Estevez, pero terminó su relación para empezar a salir con Bruce Willis.

A pesar de conocerse de poco tiempo, y tras realizar un viaje sin planificar a Las Vegas, decidieron csarse ese mismo año en una íntima ceremonia —fue el primer matrimonio para Willis, mientras que Demi había estado casada con el cantante Freddie Moore (terminaron en 1985).

Tuvieron tres hijas: Rumer (1988), Scout LaRue (1991) y Tallulah Belle (1994). Pero tras una década como esposos, decidieron terminar con la relación, el divorcio se concretó en el 2000 aunque continuaron como amigos. El año del divorcio, el actor dijo a Rolling Stone: "tenemos tres hijas que seguiremos criando juntos, y probablemente estamos más cercanos que nunca. Nos dimos cuenta de que tenemos un compromiso de por vida con nuestras niñas, y la amistad continúa".

Demi se casó con Ashton Kutcher después de salir por dos años —y se divorciaron en el 2013—, mientras que Bruce se casó con la modelo Emma Heming, 23 años menor que él, en 2009.

Hijas y matrimonio de Bruce Willis con Emma Hemming

Antes de que llegara Emma, Willis estuvo casado con la actriz Brooke Burns por 10 meses. Este matrimonio se disolvió en 2004, y finalmente en 2009 dio el sí acepto con la modelo británica y americana Emma Heming. A esta boda acudieron Demi Moore, Ashton Kutcher y sus tres hijas.

Emma y Bruce tienen dos hijas: Mabel Ray (2012) y Evelyn Penn (2014) —la segunda hija de Willis nació cuando él tenía casi 60 años. Bajo la presencia de Emma y la familia que formaron anunciaron en 2022 que Bruce Willis se retira de la actuación por padecer afasia —la carta para dar a conocer la noticia estuvo firmada por sus cinco hijas, su ex Demi y Emma—, "estamos atravesando esta situación como una familia fuerte y unida, y queremos traer esto a los fans porque sabemos lo mucho que significa para ustedes, así como lo mucho que significan para él. Como siempre dice Bruce, vívelo, y juntos planeamos hacerlo así".

Rumer Willis, hija de Demi Moore y Bruce Willis

La hija mayor de Demi y Bruce, Rumer, nació el 16 de agosto de 1988 (tiene 33 años). Podría decirse que es la más activa en el mundo del espectáculo, tal como sus papás: debutó a los 7 años al lado de su mamá en Now and Then, y al año siguiente apareció en Striptease.

Trabajó con su papá en tres ocasiones: The Whole Nine Yards (2000), Hostage (2005) y Air Strike (2018). Y si de papeles destacados se trata, apareció en la afamada película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.

Además de su carrera actoral, ha posado para campañas de moda de los diseñadores Mark Badgley y James Mischka. Rumer, con casi un millón de seguidores en Instagram, no se cansa de compartie el amor que le tiene a su familia —como el mensaje que mandó a su papá, "qué privilegio es ser tu hija diariamente, eres el más cool de todos"—.

Según People, la primogénita de Bruce Willi también ha hablado de lo orgullosa que está de su mamá, especialmente después de que Demi Moore publicó su memoria Inside Out. "Lo que más respeto de ella es que jamás se hace la víctima en sus historias", dijo Rumer, "toma responsabilidad y es su perspectiva, su historia, y es la primera en decirlo".

Scout LaRue Willis, hija de Demi Moore y Bruce Willis

La segunda hija de la atractiva pareja es Scout, nacida el 20 de julio de 1991 (tiene 30 años). Además de talento actoral —salió en The Scarlet Letter, Bandits y Breakfast of Champions— debutó en la industria musical y tiene un interesante videoclip titulado Live Without Possession.

Incluso recién sacó su primer álbum homónimo, a plena mitad del 2022: "compartir este álbum pop no fue esperarme a ya no tener miedo, fue en una serie de momentos donde tomé la decisión de simplemente hacerlo, de ser cariñosa con las partes de mí misma que tenían miedo y hacerlo de todos modos".

Como buena millennial, ha hablado sobre el movimiento del body positivity, tal como hizo a Nylon Magazine: "no me gusta el body positivity porque me di cuenta que es otra forma de decirme que estoy fallando en algo [...] Apoyo más la neutralidad. Abarco todo sobre integración radical y aceptación de mí misma, incluso de mi toxicidad".

Tallulah Willis, hija de Demi Moore y Bruce Willis

La hija más jove de Bruce y Demi, Tallulah, nació el 3 de febrero de 1994 (tiene 28 años); tenía 6 cuando sus papás se divorciaron, empezó a consumir alcohol a los 14 y tuvo un casi fatal accidente de alcoholismo a los 15.

Tallulah ha usado las redes sociales para hablar de su trastorno dismórfico corporal, como hizo en un post específico.

Me he autocastigado por no parecerme a mi mamá. Después de que me dijeron que padecí discordancia del peso al nacer, lo resentí mucho y pensaba que mi "cara masculina" era la razón de que nadie podía amarme. ¡FALSO! Era y soy inherentemente valiosa y digna, a cualquier edad y en cualquier etapa de la visa, con cualquier peso y cualquier hairstyle.

También ha hablado de lo mucho que estima a su padre: "me enseñaste cómo amar a las personas con una sonrisa y que la fuerza reside en nuestro ser más bromista y bobo, y a cómo alargar los brazos para mantener cerca a cuantas personas sean posibles. Eres, por mucho, el amigo más cool que tengo".

Y en 2021 se comprometió con su novio, el joven director de cine y fotógrafo Dillon Buss.

Evelyn Penn y Mabel Ray Willis, hijas de Bruce Willis con Emma Heming

Aunque haya una diferencia de 23 años de edad entre Bruce Willis y Emma Heming, el actor y esttella de Moonlighting confesó a Closer Weekly, "no quiero jamás estar lejos de Emma, nunca, es la relación más particular que he tenido en mi vida".

"Tienes que mantener las risas, porque si te detienes, tendrás problemas", contó al medio la actriz de Red 2, develando así los secretos de su feliz matrimonio. Aunque últimamente Emma ha visto por su propia salud mental: "a veces pongo las necesidades de mi familia sobre las mías, lo cual en realidad no me hace un héroe. La cantidad de cuidado para todos en la casa bajo mi lupa ha perjudicado mi salud mental y a mi salud en general, y eso no le ha servido a mi familia", confesó a The Bump en 2022.

A pesar de los obstáculos, Bruce y Emma comparten el mismo amor por sus dos hijas. Mabel Ray Willis nació el 1 de abril del 2012 (10 años), y Evelyn Penn Willis el 5 de mayo del 2014 (8 años). Emma comparte todas las actividades que realiza con sus hijas —desde ir a un parque de diversiones, hasta esquiar—, y siempre da guiños al "maravilloso papá" que es Bruce Willis.

Originalmente publicada el 20/07/2022.