Estos son los 3 hijos varones de Gary Oldman —que sorprendentemente no son actores

De ser Drácula en Dracula al primer ministro Winston Churchill en Darkest Hour, Gary Oldam es uno de los actores más camaleónicos de Hollywood. Así como cuenta con numerosos papeles, también tiene un elevado número de matrimonios —se ha casado ¡5 veces!—. Además de estar orgulloso de su Oscar, claramente está sumamente feliz con su rol como papá, pues tiene tres varones y una hijastra. Te contamos más al respecto.

¿Quiénes han sido las parejas de Gary Oldman?

El actor de actualmente 64 años ha estado casado cinco veces. Su primera esposa fue la actriz inglesa Lesley Mansville en 1987, con quien tuvo a su primer hijo, Alfie Oldman (1988); se divorciaron a los tres meses de que naciera Alfie.

getty

Su segunda esposa fue Uma Thurman, se conocieron en el set de State of Grace; caminaron al altar en 1990 pero se divorciaron dos años después. De 1994 a 1996 estuvo con la actriz italiana Isabella Rossellini pero jamás se casaron; y en 1997 se casó con la modelo Donya Fiorentino —producto de este matrimonio nacieron dos hijos más, Gulliver (1997) y Charlie (1999).

Después del divorcio en 2001, se volvió a casar en 2008 con la actriz Alezandra Edenborough pero todo terminó en 2015. Finalmente se casó en 2017 con la curadora de arte Gisele Schmidt, con quien sigue casado.

getty

¿Quiénes son los tres hijos varones de Gary Oldman?

Podría decirse que el mayor de los hermanos Oldman sí siguió un tanto los mismos pasos que su padre, y trabajó en bluckbusters como Thor: The Dark World; The Hitman's Bodyguard y Darkest Hour.

Instagram

Y aunque la parte actoral de Alfie no es su mayor fuerte, se le da reconocimiento por aparecer junto a Gary Oldman —una de sus apariciones más recientes fue en un thriller psicológico de 10 minutos. Según su cuenta de Instagram [privada] es asistente de cámara en cine y televisión.

Alfie Oldman, de 34 años, tiene dos hijos: Matilda y Ozzy Oldman. Gary y la mamá de Alfie acabaron en buenos términos después del divorcio, y este joven entusiasta de la industria cinematográfica mantiene un perfil muy bajo.

Gulliver, el segundo de los Oldman, tiene 25 años y por un buen rato se dedicó a la fotografía, pero sorprendió a sus seguidores declarando que ahora se dedicaría a ser un agente inmobiliario.

Instagram

Instagram

“Seguro esto será una sorpresa para aquellos que me conocen como fotógrafo, pero tengo una emocionante actualización que darles. Recientemente me convertí en agente inmobiliario con Nourmand & Associates. Siempre quise hacer esto desde hace tiempo, y finalmente me decidí”.

“No podría estar más emocionado por lo que viene y si su familia o amigos necesitan de mis servicios o representación al sureste de California, ¡estaré feliz de cumplir con el rol! Y claro, continuaré publicando fotografías porque es una pasión mía”, contó Gulliver.

Gulliver estuvo envuelto en el polémico caso cuando su mamá Donya demandó a Gary Oldman de “golpearla con un teléfono frente a los niños”, vía The Sun. Presentó la demanda y llamó a Gary “mentiroso” y calificó el matrimonio como “los peores años de su vida”.

El joven de 25 años escribió una carta en la que calificó a su papá como “su héroe” y “el hombre al que aspira convertirse”, y desmintió el suceso con el teléfono. “Ha sido doloroso ver estas falsas acusaciones a mi papá escritas de nuevo, especialmente después de que se arregló muchos años atrás…”.

Y el tercero de los hijos Oldman, Charlie, tiene 23 años, es modelo y le encanta compartir en redes sociales su vida social e intereses. Caminó en la pasarela de Yves Saint Laurent en 2015 y el show de otoño de Dolce & Gabbana otoño/invierno 2018-2019.

Instagram

Instagram

En una de sus viejas fotos aparece abrazando a su papá y se lee, “mi papá me crió toda mi vida, así que cuando era niño le llamaba ‘Mapa’ porque fue mi papá y mi mamá”.