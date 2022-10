Estos son los tres hijos de Jennifer Garner y Ben Affleck (una de ellas se identifica como no binaria)

Ahora que uno de los lazos amorosos más polémicos de Hollywood se concretó, vale la pena rescatar un par de historias del pasado: Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas después de haberse comprometido en 2003 y romper con la relación, reuniéndose casi 20 décadas después para finalmente mostrar que la otra cara del amor sí pueden ser las segundas oportunidades.

Pero antes de que JLo y Affleck finalmente dieran paso al altar, ambos tuvieron sus respectivas parejas y formaron una familia —la cantante y actriz con dos hijos (Emme y Max) fruto del matrimonio con Marc Anthony, y Ben con tres retoños tras estar casado con Jennifer Garner.

getty

De los gemelos de JLo ya hablamos —de su hija no binaria Emme y Max Muñiz, el desconocido hijo de Jennifer Lopez—, así que ahora develaremos la historia de los hijos que tuvieron Jennifer Garner y Ben Affleck.

¿Cuánto tiempo estuvieron casados Ben Affleck y Jennifer Garner?

El primer matrimonio de Garner fue con su compañero de Felicity, Scott Foley, se casaron en el 2000 pero se divorciaron tres años después. En el 2004 empezó a salir con Ben Affleck y caminaron al altar en 2005 —para esto, en 2003 Affleck y JLo habían anunciado y terminado con su compromiso—.

Después de 11 años juntos, en 2015 anunciaron que se divorciarían, e iniciaron documentación en 2017. El divorcio se concretó en 2018 y se supo que Garner tuvo disturbios con los problemas de alcoholismo de Ben Affleck.

getty

¿Cuántos hijos tuvieron Jennifer Garner y Ben Affleck?

Los actores se conocieron en el set de Pearl Harbor (2001) y Daredevil (2003). Una vez como marido y mujer, tuvieron tres hijos: Violet Anne (2005), Seraphina Rose Elizabeth (2009) y Samuel (2012).

Violet Anne Affleck, hija de Jennifer Garner y Ben Affleck

La hija mayor de Ben y Jen es Violet, quien nació el 1 de diciembre del 2005 (tiene 16 años) en Los Ángeles. Sus famosos papás quisieron darle una infancia lo más normal posible, por la que la tenían "escondida" de los paparazzis por un buen rato, y su primera aparición pública fue a los siete años.

getty

A la edad de nueve vivió la separación de sus padres, y aunque la custodia es compartida, vive la mayoría del tiempo con su mamá, pero Ben jamás estuvo apartado de ella. Una vez, Jen y Violet estaban haciendo kayaking en Suecia y se perdieron por casi 100 horas; las rescató un barco comercial y poco después Garner compartió la simpática pero inquietante situación.

getty

Una fuente dijo a In Touch que madre e hija se llevan estupendamente bien, "Violet es toda una niña de mamá. No solo es idéntica a Jen, pero comparten la misma personalidad, como su pasión por la cocina". Sobre la relación padre e hija, otro testimonio al medio fue: "Sus hijos significan el mundo para Ben. Está totalmente acometido a mantenerse sobrio, y esta vez Jen sabe que puede confiar en él".

Seraphina Rose Elisabeth Affleck Garner, hija de Jennifer Garner y Ben Affleck

La segunda hija de Jen y Ben es Seraphina, nació el 6 de enero del 2009 (tiene 13 años) en Los Ángeles. Seraphina ha sido más popular que su hermana mayor por el sentido de moda que tiene tan desenfadado, y porque se dice que se identifica como no binaria, al igual que Emme Maribel Muñiz, la hija de JLo.

getty

Hay muy poca información sobre la segunda hija de los actorea ya divorciados, pero cuando Seraphina tenía 9 años, le escribió un simpático mensaje a su mamá —como Jen bien compartió en redes: "cuando sea grande, quiero ser una mamá tan divertida como tú". "¿Esto es sarcasmo o el mejor cumplido que he man hecho?", dijo Garner sobre esta vieja carta de su hija.

Años atrás, Jen reveló a Entertainment Tonight que había visto la película Juno con Seraphina: "fue asombroso, a mis hijos no les encanta verme en pantalla, pero aparezco en esa de forma tan breve que... fue increíble ver sus reacciones". Y confesó que aunque Seraphina tiene la edad perfecta para 13 Going on 30, no tiene interés alguno en verla, "así es, es demasiado para ellos".

Además, según una fuente dijo a In Touch, Seraphina es "más traviesa que sus hermanos". "Es adorable y muy extrovertida, tiene un sentido más travieso que los otros dos hijos de Jen y tiene un increíble vínculo con Ben".

Samuel Garner Affleck Garner, hija de Jennifer Garner y Ben Affleck

El hijo menor de Jen y Ben es Samuel, nacido en febrero del 2012 (tiene 10 años). "Samuel solía ser el más callado, pero está empezando a salir de su caparazón", revelaron, "protege mucho a sus hermanas" y disfruta mucho del deporte.

getty

Años atrás, Ben Affleck dijo con Ellen DeGeneres, vía Page Six, que se sentía muy orgulloso de las habilidades deportivas de su hijo. "Estoy coacheando al equipo de las ligas menores y va maravilloso. Él es asombroso, es muy divertido. Los niños son geniales".

Este 2022, el pequeño Samuel estuvo en primeras planas porque chocó un Lamborghini contra otro coche. ¿Cómo sucedió esto? TMZ obtuvo fotos del preadolescente saliendo del carro de lujo después del accidente —en algún punto, Sam se puso detrás del volante y lo colocó en reversa. Un representante dijo a la agencia que nadie salió herido.