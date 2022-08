Quiénes son los hijos de Michael Douglas —incluyendo a Cameron Douglas, ex drogadicto, y su guapo hijo Dylan de 21 años

Originalmente publicada el 01/08/2022. Si de hijos de los famosos se trata, no se puede dejar atrás al legado que el patriarca de la dinastía Douglas, Kirk, dejó. Por eso el foco está puesto sobre los hijos de Michael Douglas, el actor y productor americano que no tuvo una vida amorosa tan variada como sus títulos fílmicos. Pero en cuanto a matrimonio, se ha casado dos veces, y esa dupla lo hizo papá en tres ocasiones. Sus hijos son Cameron, Carys y Dylan Douglas, dos niños y una adolescente que lo tienen de lo más orgulloso en su papel como padre.

¿Cuántas esposas tuvo Michael Douglas?

Aunque tuvo una relación de seis años con la actriz Brenda Vaccaro después de filmar Summertree (1971), Michael se casó con la productora e hija de un diplomático austriaco, Diandra Luker; él tenía 32 y ella 19. Tuvieron un hijo, Cameron (1978) pero en 1995 firmaron el divorcio y a Diandra le concedieron $45 millones.

En 1999, Douglas empezó a salir con Catherine Zeta-Jones, quien es 25 años menor que el actor. En el 2000 se casaron y no pasó mucho tiempo después que nació su primer hijo juntos, Dylan Michael (2000) y Carys Zeta (2003).

Quién es Cameron Douglas, el hijo mayor de Michael Dogulas

Cameron tenía 17 años cuando sus padres se divorciaron, y a los 21 fue arrestado por consumo de drogas —la policía de Manhattan encontró cocaína. En 2007 lo volvieron a arrestar por posesión de sustancias y lo mismo sucedió en 2009 —esta vez por encontrar Metanfetamina.

getty

En 2010 fue acusado de distribuir drogas después de que su novia le escondió un tubo de pasta dental con heroína mientras estaba siendo arrestado en su casa. Ese año lo sentenciaron a cinco años en prisión por más droga situada en un hotel de Nueva York.

Un año después, le aumentaron cuatro años y medio de cárcel, y fue hasta 2016 que salió con anticipación de la cárcel. En 2019 publicó Long Way Home, libro donde relata sus vivencias ante la adicció a las drogas.

getty

"Por fuera, Cameron Douglas lo tenía todo: la descendencia de la realeza de Hollywood (hijo de Michael Douglas, nieto de Kirk Douglas), nació para tener una vida con abundancia, privilegio y confort. Pero para los 30 ya era un drogadicto, ladrón y traficante de drogas convicto sentenciado a cinco años de prisión, con otros cinco años agregados mientras estuvo encarcelado", dice la reseña de su libro.

getty

Cuando Cameron, ahora de 43, y su papá hablaron en Good Morning America sobre el libro y la vida de los Douglas, su padre dijo: "siempre tuvimos esperanza, pero no, llegué a pensar que no lo lograrías". Cameron respondió: "lo cierto es que mi familia jamás se rindió. Y aunque, ya sabes, llegó un punto en el que tuvieron que retroceder, llega un punto en el que, desafortunadamente, tienes que dejar que la naturaleza siga su curso y dejar que esa persona aterrice o no".

El amor y apoyo que me dio mi familia fue suficiente para hacerme querer salir adelante y ser una buena persona. [...] No puedo volver en el tiempo y remediar el daño que causé, pero lo que puedo intentar hacer es tomar eso y hacerlo útil.

Hoy día es papá junto con su pareja Viviane Thibes, tienen dos hijos: Lua Izzy (2017) y Ryder (2020). Entre los últimos proyectos fílmicos en los que participó están Dead Layer (2019) y The Runner (2021).

Dylan Douglas, el primer hijo de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

Dylan es el segundo hijo de Michael, pero el primero en tener con Catherine Zeta-Jones. Este jove de 21 años con un valor neto de $1.5 millones nació el 8 de agosto del 2000 y es medio hermano de Cameron.

getty

instagram

Este joven galán tiene una vida privada y tranquila, y en cuanto a su rol fílmico se sabe que prestó su voz en un episodio de la caricatura Phineas y Ferb. Dylan es muy activo en redes sociales y le encanta publicar fotografías de su familia, mientras que Catherine compartió un viejo video de su hijo a los 15 mientras daba un discurso sobre dislexia.

getty

instagram

Carys Zeta Douglas, la hija menor de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

La menor de la dinastía Douglas tiene 19 años y ha aparecido en la portada de revistas de la talla de Vanity Fair España y Town & Country, además de haber trabajado con marcas como Chanel y Versace.

getty

A diferencia de sus padres, Carys se ha mantenido alejada de las cámaras y se ha enfocado en el mundo de la moda, como relató en una entrevista: "la moda ha sido parte crucial en mi vida, porque mi mamá fue como un ícono de moda para mi".

getty

instagram

Sus papás siempre demuestran el orgullo que sienten por su hija menor, aunque Michael Douglas ha admitido que la gente lo confunde por su abuelo. "Estoy muy orgulloso de ella. Pero debo decirte, Kelly [Clarkson] que es un poco difícil cuando estás con otros padres y ellos dicen oh, felicidades, debes estar muy orgulloso de tu nieta".