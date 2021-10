El director Robert Zemeckis consiguió que la casa productora aceptara el proyecto gracias a la frase: «Es la historia de un chico que viaja al pasado y su madre se enamora de él? La máquina del tiempo iba a ser originalmente un refrigerador en vez de un Delorean, pero los productores temieron que los niños comenzaran a imitar la película y pudieran salir lastimados. Michael J. Fox tuvo que aprender a patinar para la filmación. Sin embargo, contaba con un doble para las escenas más complicadas y era asesorado por el campeón de patineta Tony Hawk. Lea Thompson, quien interpreta a Lorraine Baines, tenía 23 años cuando filmó la película, la misma edad que Michael J. Fox, quien hacía de su hijo. Claudia Wells, la actriz que interpretaba a Jennifer la novia de Marty, fue sustituida por Elisabeth Shue en la segunda parte de la franquicia, puesto que era más alta que Michael J. Fox. Los músicos que tocan en la fiesta de Hill Valley son el legendario grupo de rock ZZ Top. Michael J. Fox interpreta a tres personajes en la franquicia: A Marty McFly y a sus hijos Marleene y Marty Jr. Este filme representa el debut de Elijah Wood, actor que da vida a Frodo en la franquicia de Lord of the Rings. El hombre que maneja la camioneta de la cual Marty se agarra para ir a la escuela es Steven Spielberg, aunque su rostro sólo sale por un breve momento. Ralph Macchio, famoso por interpretar a Daniel Larusso en Karate Kid, rechazó el papel de Marty McFly. Seguramente se arrepintió mucho después de ver el éxito del filme

De estas 10 curiosidades sobre ‘Back to the Future’, ¿cuántas te sabías? ¿Cuántas veces has visto la película?