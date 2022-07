10 suculentas de sombra hermosas y fáciles de cuidar para tener en tu casa

Si ya leíste nuestra nota sobre cómo saber si mi suculenta es de sol o de sombra, es momento del siguiente paso: revisar las suculentas de sombra que hay. Las suculentas y los cactus típicamente están asociados con condiciones calientes y soleadas, y muchos de ellos son nativos del desierto, pero eso no significa que no haya tipos que pueden crecer y darse en la sombra.

Cuáles son las suculentas de sombra

Ahora, cuando decimos sombra nos referimos a sol parcialmente —debe haber cierta cantidad de luz para tus suculentas. ¡No las puedes mantener guardadas en un armario! Pero debes protegerlas de la luz de sol directa.

1) Suculenta planta panda

La planta panda es una suculenta con hojas peludas y semi manchadas que tolera parcialmente la sombra —la puedes colorar cerca de una ventana que reciba sol por ciertos momentos del día. Solamente riégala cuando la tierra esté totalmente seca, y riega hasta cubrir la tierra por completo. Lo bueno de esta suculenta es que sus hojas resguardan mucha agua, así que si un día se te olvida regarla no habrá mayor problema.

2) Suculenta cola de burro

Una suculenta nativa de México con un simpático diseño alargado, hojas pequeñas y ovaladas y perfecto para poner en tu selección de suculentas colgantes. Esta suculenta requiere que la coloques un par de horas al sol, después podrás mantenerla al interior sin problema alguno —o déjala cerca de una ventana por la que entre el sol con frecuencia. Puedes regarla con abundante agua una vez al mes, presta atención a qué tan seca esté la tierra.

3) Suculenta cadena de plátanos

Otra suculenta colgante perfecta para decorar el interior de tu hogar y una de las suculentas de sombra preferidas, cuya característica es tener tallos largos y hojas curveadas como la forma de un plátano. Una expsición media a alta de luz será suficiente, y puedes regarla casa 2 o 3 semanas, dejando que la tierra seque por completo antes de echarle agua.

4) Suculenta pata de oso

Una hermosa suculenta con hojas anchas, semi ovaladas y en forma de una patita de oso, ¡es de las preferidas para crecer en el verano! Además son perfectas para macetas pequeñas, por lo que las puedes colocar en tu cuarto o cocina. Solo riégala cuando la tierra esté totalments seca, y notarás que se ahogó si las hojas empiezan a caerse.

5) Suculenta planta de jade

Es una de las más comunes para tener en casa. Crece mucho más cuando la tienes bajo la luz directa del sol, pero si está en sombra reducirás el crecimiento —haciéndola una opción ideal si quieres tener plantas pequeñas.

6) Suculenta cadena de corazones

La gran característica de esta suculenta son las hojas grisáceas en forma de corazón con partes inferiores rosadas y moteadas. Pero tenerla en sombra hará que los colores varíen: cuando no obtienen demasiada luz, las hojas usualmente se vuelven más pálidas.

7) Suculenta ponytail palm

Esta palma, que es una suculenta, no necesita mucho mantenimiento. Prefiere la tierra seca y solo debes añadir fertilizante de dos a tres veces al año. También ocurre que si no recibe mucho sol, no crecerá demasiado. Si notas que la punta de las hojas están cafés, significa que recibió demasiada agua.

8) Suculenta sedum terantum (woodland stonecorp)

Esta suculenta sedum es famosa por las hojas regordetas y las flores que florecen en abril y mayo. No tienes que regarla con mucha frecuencia, solo asegúrate de que tenga suficiente tierra húmeda y no se seque por completo.

9) Suculenta collar de perlas

También conocida como suculenta rosario, lo que caracteriza a este tipo son los tallos delgados en forma de hilo y hojas carnosas y redondas en forma de perlas. Son de las suculentas más bonitas y decorativas, que requiere de luz natural y puede mantenerse en la sombra sin problema. Son sensibles al riego excesivo, así que lo ideal es solo regarlas un tanto cada dos semanas.

10) Suculenta Aeonium kiwi

Otra de las suculentas de sombra perfectas para espacios pequeños y con sombra es la suculenta aeonium kiwi. A diferencia de otras, no necesita estar en un ambiente caliente ni seco, pero para obtener colores brillantes en las hojas sí requiere más luz. Le gusta la tierra húmeda, pero ten cuidado en ahogarla. Si no le das suficiente agua, notarás que las hojas se caen y se marchitan.