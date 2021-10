12 curiosidades de Sofía Vergara que tal vez no sabías

Gracias a su simpatía y espontaneidad, la guapísima Sofía Vergara es una de las actrices latinas más queridas de Hollywood.

Aquí, 12 curiosidades que tal vez no sabías de ella:

1. Después de divorciarse de Joe González, Sofía estudió preodontología en una universidad colombiana durante tres años.

2. Asistió a la Marymount School Barranquilla, una escuela privada bilingüe español/inglés.

3. Fue diagnosticada con cáncer de tiroides en 2000, pero después del tratamiento se recuperó por completo.

4. En el set de The Three Stooges (2012), el bromista y director Peter Farrelly solía referirse a ella como “Sofía Viagra”.

5. Cuando era niña, Sofía era tan consciente de su delgado cuerpo que solía usar dos pares de jeans para “rellenar” su figura.

6. Dio a luz a su hijo Manolo a los 20 años, el 16 de septiembre de 1992. El padre del niño es su exesposo Joe González.

7. A pesar de haber interpretado a su hija en “Modern Family”, Vergara era solo 13 años menor que la fallecida Elizabeth Peña.

8. Su hermano mayor fue asesinado en un intento de secuestro fraudulento en 1998. Más tarde llevó a su hijo, madre y hermana con ella para vivir a Estados Unidos.

9. Su primer y segundo esposo comparten el mismo nombre: Joe.

10. Sofía es rubia natural. Pero cuando comezó a actuar, iba a audiciones y no sabían dónde colocarla porque era voluptuosa y tenía su característico acento. La actriz señala esa situación como ignorancia porque pensaban que toda persona latina se parecía a Salma Hayek.

11. Cuando era más joven, su padre le dijo que si hacía algo artístico, de vería como una prostituta, a lo que ella respondió: «¡Con estos enormes senos que heredé de tu madre, ya me veo como una prostituta!».

12. La actriz no siempre amó su figura, de hecho, ella quería cirugía, por lo que le dijo a su madre: «Tan pronto como sea mayor, quítame estas tetas”; y su mamá le respondió: «Sofía, cállate. Cuando tengas 18 años será diferente». Pero Sofía pensaba: «¿Por qué querría estas enormes senos?. Soy un 34DD. Es dificil de vestir. No importa lo que use, me veo como una stripper”. Ahora está agradecida de tenerlos y, sinceramente, afirma que le han ayudado mucho en su carrera. Y siempre se ha sentido sexy.

Por: Redacción Vanidades