13 mujeres poderosas y cómo llegaron a serlo

Estas historias te inspirarán y ayudarán a crear estrategias para desarrollarte y no rendirte cuando el camino no parezca estar hecho de rosas.

Competir es crecer

Buscaba trabajo y lo encontró como asesora de ventas en una agencia de autos Nissan. De eso hace 24 años. Mientras la vida transcurría, se casó y tuvo una hija. En 2016 fue nombrada directora general de la compañía, convirtiéndose en la mujer más influyente en la industria automotriz en México. Su desempeño le valió ser ascendida a directora global de ventas de Nissan Motor en Japón. Así rompió el ‘techo de cristal’ y se va de México dejando un comité ejecutivo conformado por 30% de mujeres, inimaginable en otros tiempos. Sobre esto, declaró:

“No creo en las cuotas de género, sino en el talento”.

«No es fácil. El trabajo con mi marido y la nena es tan demandante como el de Nissan, pero puedo hacerlo y quiero llevarlo a cabo al mismo tiempo».

(Foto: Cortesía)

Demostrar al mundo que se equivoca

Es la pequeña del clan Jenner-Kardashian y la más adinerada. Tiene 21 años y una cuenta bancaria con 900 millones de dólares. Es la multimillonaria self made más joven de la historia. En 2016 lanzó al mercado un kit para labios que causó sensación. Por supuesto el reality show en el que participa con su familia le hizo ganar millones de seguidores en redes sociales y, por tanto, compradores potenciales, pero el éxito de los productos Kylie Cosmetics by Kylie Jenner superó toda expectativa. Mientras lleva su negocio se hace cargo de su hija Stormie, a quien tuvo con su pareja, el rapero Travis Scott.

«Hay quien no me tomó en serio como mujer de negocios debido a mi edad y a mi reputación, pero comienzan a hacerlo. Y me gusta demostrarles que estaban equivocados».

(Foto: Getty Images)

3) Alexandria Ocasio-Cortez

Una voz valiente y refrescante

Es una figura emergente de la política. De origen puertorriqueño, esta congresista de la ciudad de Nueva York tomó su cargo a los 29 y, en medio de los ataques de los conservadores, no ha hecho más que crecer. Se crió en una familia obrera y su padre murió sin dejar testamento alguno. Estudió relaciones internacionales y economía en la Universidad de Boston, así que al acercarse a los tribunales en la batalla legal que implicó obtener su herencia, vio cómo los abogados se aprovechaban de familias. Eso y las dificultades del Bronx, donde nació, afinaron su postura de defender a los desfavorecidos.

«No hay nada noble en proteger un statu quo que no atiende las necesidades de los estadounidenses de clase trabajadora».

(Foto: Getty Images)

El valor del orden

Es una de las japonesas más famosas en la actualidad y su nombre se ha convertido en sinónimo de organización desde que se estrenó Tidying Up with Marie Kondo. El show nació de sus libros sobre el arte de ordenar, de los cuales ha vendido cuatro millones de copias en 33 países. Nacida en Tokio en 1984, desde pequeña tuvo un gusto por la limpieza. A los 19 años lo convirtió en un método: el Konmari, que invita a buscar la serenidad en los espacios al conservar solo los objetos que provocan felicidad. En 2015 la revista Times la incluyó en su listado de las 100 personas más influyentes del mundo. Ahora su vida está en un periodo de orden y desorden: en 2016 se casó y tuvo dos niñas… y todo mundo sabe cómo cambia una casa cuando hay bebés.

«Uno de los efectos mágicos de la organización es la confianza en tu capacidad de tomar decisiones».

(Foto: Getty Images)

Un motor de amor y disciplina

Fue criada en un hogar amoroso y humilde de Chicago; sin embargo, su padre, todavía con esclerosis múltiple, nunca faltó a su labor de operar bombas de agua, mientras su madre ejercía como secretaria y ama de casa. Siempre decidida, estudió derecho en Harvard y llegó a ser una de las 10 mejores abogadas de su nación. En 1992 se casó con Barack Obama, tuvieron dos hijas y entre 2009 y 2017 habitaron la Casa Blanca cuando él fue elegido presidente. Pero ella nunca ha dejado de tener brillo propio. Da conferencias, escribe libros y, junto a su esposo, creó la productora Higher Ground Productions, con la que realizarán una película, dos documentales y cuatro series para televisión.

«Es importante entender que la experiencia que obtienes al enfrentar y superar la adversidad es una de las mayores ventajas que puedes tener».

(Foto: Getty Images)

El espíritu de la época

Esta chica encarna el zeitgeist (que en alemán significa el espíritu de la época). Nació en 2003, es miembro de la generación Z y a sus 16 años es una nativa digital con opiniones políticas fuertes, pues carga una preocupación inaudita por el ambiente. Contrario al pensamiento de la generación X y a las anteriores, Greta y sus contemporáneos saben muy bien que el mundo como lo conocemos se encuentra por terminarse; sin embargo, nunca ha dudado de que su voz es tan válida como la de cualquiera y, pese a tener autismo y déficit de atención, es una de las activistas ambientales más destacadas. Convenció a su familia de unirse al veganismo y dejar de usar aviones para reducir sus huellas de carbono, y ha organizado movimientos para pedir que el gobierno de su país, Suecia, también lo haga. Ya ha publicado un libro, dado discursos en el Foro Económico Mundial, liderado una marcha mundial y está nominada al Premio Nobel de la Paz 2019.

«Debemos entender lo urgente de la situación. Nuestros líderes nos han fallado. Los jóvenes tenemos que responsabilizar a las generaciones pasadas por el desastre que han creado. Necesitamos enojarnos y transformar esa ira en acción».

(Foto: Getty Images)

La felicidad con la que trabajas

Creció en México amando los guisos de su abuela, así que dedicarse a la gastronomía de modo profesional fue natural, pues lo consideró su “lugar feliz”; pero se decepcionó al descubrir que las cocinas de grandes restaurantes están llenas de estrés y maltrato: “Decidí que si algún día tenía la mía sería llena de alegría y comunidad”, dijo en su discurso de aceptación como mejor chef mujer 2019, otorgado por la lista The World’s 50 Best Restaurants. Desde que lidera Cosme y Atla de Enrique Olvera, en Nueva York, busca el balance y fomenta el trabajo en equipo.

«Como mexicana liderando un equipo diverso, creo que cada día, gracias a la comida, podemos combatir el prejuicio que dice que nuestras voces no deberían ser escuchadas y nuestra felicidad y sueños no importan».

(Foto: Cortesía)

Una buena influencia

Es influencer y presume 281 mil seguidores en Instagram, a quienes suele mostrar sus looks. Estudió historia en la Universidad del Sur de California y arte en La Sorbona y dispone de un gran dominio en la industria de la moda. No solo ha sido modelo, sino asistente y editora asociada de una famosa revista. Su pasión y buen tino para los negocios los conjugó en un proyecto: Moda Operandi, que cofundó en 2010 con la empresaria islandesa Áslaug Magnúsdóttir. Su idea fue revolucionaria: justo al terminar de observar una pasarela, sus clientas podían comprar las prendas que acababan de ver. Para lograrlo recurrió a sus amigos diseñadores; hoy, firmas como Burberry y Tommy Hilfiger imitan el modelo “de la pasarela al guardarropa” que inventó para asegurar exclusividad. Se encuentra casada con el millonario colombiano Andrés Santo Domingo, con quien tiene un hijo.

«Me fascinan los hábitos de la élite de Versalles, la Rusia zarista, el Japón feudal y la antigua Roma, las épocas de mayor decadencia. Siempre me he especializado en el lujo y siento una gran debilidad por lo decadente».

(Foto: Getty Images)

Las mujeres vistas por ellas

Podría pensarse que es la clásica dumb blonde del cine. Quizá porque le gusta engañar al mundo con ese papel de chica superficial. La técnica le ha funcionado bien porque sorprendió cuando anunció que se convertiría en productora. Su compañía Type a Films, ahora Pacific Standard, es responsable de la exitosa serie Big Little Lies. Nació en Nueva Orleans en una familia de clase acomodada. Modeló e hizo comerciales desde los siete años y a los 11 ya había descubierto su pasión por la actuación. Pero fue en la cima del éxito que todo se tornó difícil. A partir del caso Harvey Weinstein denunció haber sufrido acoso sexual en múltiples ocasiones e incluso haber sido agredida a los 16 años por un director de cine, lo que la hizo involucrarse más en el activismo. Hoy día busca llevar a la pantalla historias femeninas escritas por mujeres, cansada de que esos roles y tramas sean escritas por hombres.

«Ambición no es una mala palabra. Se trata de creer en ti misma y en tus habilidades. ¿Qué pasaría si todas tuviéramos valor para ser más ambiciosas? Podríamos cambiar el mundo».

(Foto: Getty Images)

El orden y el caos

Ha ganado 23 Grand Slam individuales y, aunque cada victoria ha requerido disciplina, la medallista olímpica de 37 años no deja a un lado su naturaleza rebelde. Hoy día está casada con Alexis Ohanian y tiene una hija, Alexis Olympia, pero su vida no siempre fue feliz. Pasó su infancia en un barrio de pandilleros donde en 2003 fue asesinada su hermana mayor. Lo cierto es que siempre tuvo talento para el tenis y, junto a su hermana Venus, compitió desde los cuatro años. Ahora la vemos en Wimbledon presentando su firma de ropa. El deporte y la moda encendieron su foco para los negocios, pues reta el protocolo con su look, como cuando su traje negro ajustado que la protegía del riesgo del posparto fue criticado por los jueces.

«El éxito de una mujer debe ser una inspiración para otra. Debemos levantarnos las unas a las otras. Asegúrate de ser valiente: sé fuerte, amable y, sobre todo, humilde».

(Foto: Getty Images)

Liderazgo sin miedo

Con 49 años fue vicepresidenta de ventas online y de operaciones en Google; hoy es directora operativa de Facebook. Creadora de la fundación Sheryl Sandberg & Dave Goldberg, ayuda a mujeres de todo el mundo a alcanzar sus ambiciones y se convirtió en una de las 50 mujeres más poderosas de los negocios. Estudió economía en Harvard y trabajó para el economista Larry Summers cuando era secretario de tesorería de Bill Clinton, pero el día que los republicanos llegaron a la Casa Blanca se fue a Silicon Valley para laborar en Google. Estuvo allí seis años hasta que conoció a M. Zuckerberg, quien la fichó, y a ella se debe la rentabilidad de la red social. Es autora de Lean In, la biblia del liderazgo femenino, y Option B, sobre resiliencia.

«Los líderes deben luchar por la autenticidad más que por la perfección».

(Foto: Getty Images)

Más allá de la cima

Además de su éxito como cantante, es una empresaria admirable. En 2017 ideó Fenty Beauty, una compañía de cosméticos que ha llamado la atención por su carácter incluyente: sus productos tienen cinco decenas de variaciones del llamado “color piel” para que la gente pueda encontrar el más adecuado para sí, lo que la revista Time consideró uno de los mejores inventos de ese año. Y la calidad de los artículos habla por sí misma. De las ganancias, 50% los conserva un conglomerado de lujo francés y 15% va directo a la cuenta de Rihanna, nada mal considerando que en 2018 obtuvieron 570 millones de dólares.

«Quizá nunca seas demasiado buena para todos, pero siempre serás la mejor para alguien».

(Foto: Getty Images)

La belleza de la contradicción

La nieta más joven del fundador de la firma italiana es quien transformó un modesto negocio familiar en un emporio. Es considerada una “comunista rica”, ya que fue una activa participante de los movimientos políticos que Italia vivió en los años 70. Integrante del partido comunista, feminista y estudiante de ciencias políticas, se resistía a entrar al negocio de la familia, pero gracias a su compromiso y sagacidad hicieron crecer el capital de Prada hasta lo inimaginable. No obstante, su manera de pensar sigue permeando los diseños de la marca que suelen ser sobrios. Para dar un escape a su imaginación creó Miu Miu, y para otorgarle un sentido social a su empresa desarrolló, junto a su esposo Patrizio Bertelli, la Fondazione Prada, que expone las maneras en las que la humanidad transforma una idea en un producto cultural: literatura, cine, música, filosofía, arte o ciencia.

«Era comunista, pero ser de izquierda estaba de moda. No era diferente a miles de niños de clase media».

(Foto: Getty Images)

Biblioteca inspiradora

¿A qué autoras leen las mujeres que admiramos?

-The Alice Network, de Kate Quinn. La vida de una socialité embarazada en la SGM y sus peculiares alianzas “es una historia de redención”, dice Reese Witherspoon.

(Foto: Getty Images)

– White Teeth, de Zadie Smith. “Teje fuerzas poderosas, como las relaciones, la religión y la política, con humor”, cuenta Michelle Obama.

(Foto: Getty Images)

– Scener ur hjärtat, de Malena Ernman. Vital para la ecologista Greta Thunberg, pues su madre lo escribió. Narra la crisis familiar de sus hijas, su relación con el autismo y su interés por el planeta.

(Foto: Getty Images)

– Hope in the Dark, de Rebecca Solnit. Sobre las victorias de grandes activistas y su impacto. Clave para Alexandria Ocasio-Cortez.

(Foto: Getty Images)

– Bossypants, de Tina Fey. Sheryl Sandberg lo ama, pues con sentido del humor narra lo que las mujeres pasamos en el trabajo.

(Foto: Getty Images)

Por: Mónica Isabel Pérez / Fotos: Getty Images