3 negocios para mujeres y mamás emprendedoras. ¡Suma más ingresos!

Busca modos ingeniosos para sumar ingresos. Opciones rentables para mujeres y mamás emprendedoras en estos tres negocios.

«Nadie ha tenido éxito sin arriesgarse. Hay que ser capaz de reconocer el momento para aprovecharlo sin demora”, comentó la famosa empresaria de belleza Estée Lauder cuando fue entrevistada por The New York Times en 1950. La visionaria fue cuestionada sobre cómo llegó a devorarse el mercado de los negocios en tan poco tiempo frente a los grandes del rubro como Chanel, Guerlain y Dior. Respondió sinceramente: “La competencia nos hace mejores a todos. Ellos me sirvieron como estándar, de otra manera no me habría atrevido a pensar en grande y seguiría con mi negocio de cremas en Queens”.

Por fortuna, alrededor del mundo un número creciente de mujeres se han sumado a la filosofía de Lauder y desde sus posibilidades se han embarcado en todo tipo de giros y negocios con excelentes resultados.

Así lo reportó un estudio realizado por American Express, en el que se descubrió que cuatro de cada 10 empresas son operadas, controladas y propiedad de mujeres. Son 58% más que hace una década, como comparte el portal de noticias Make It, de CNBC.

Negocios que prometen

Si bien salir adelante nunca ha sido tarea fácil, pareciera que ahora se dificulta contribuir a la economía del hogar, sobre todo cuando se nos dice que no podemos salir de casa y buscar clientes como antes. No obstante, según el consultor Mario Borghino, Internet es una herramienta indispensable y ello representa educarnos y diversificarnos en todas las áreas para prosperar.

Es decir, si tienes un talento, como diseñar páginas web, habilidades administrativas o conocimientos especializados, es posible monetizarlos. ¿En qué confiar en estos tiempos para ganar dinero extra?

1. Una agencia contable

Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la mayoría de la gente en nuestro continente no sabe sobre temas de contabilidad y administración. Por lo que una buena idea de negocio es llevar las cuentas de otros o, bien, dar clases al respecto.

Piénsalo, todos debemos llevar un buen registro con el fisco, por lo que poner un pequeño despacho es una manera de producir dinero con horarios flexibles.

2. Una empresa de catering

De acuerdo con estadísticas de la Shanghai University of Finance and Economics, el único modelo que ha sobrevivido a escenarios adversos a lo largo de la historia es el relacionado con la comida. Es una necesidad que de una u otra manera siempre debe de ser saciada. Tener una compañía o giro dedicado a los alimentos es sello de garantía, lo único que agrega la institución es que ahora no solamente debe de ser sabrosa y nutritiva, sino bella.

Que sea tan atractiva que sea digna de ser fotografiada y compartida al instante, como sucede con muchos restaurantes con cuentas de IG. Sus imágenes de exotismo y delicadeza convocan a miles. ¿Una gran apuesta con presupuesto reducido? Las cocinas fantasma o restaurantes virtuales, sin local físico, mesas o sillas, y una aplicación para la entrega a domicilio.

3. Educación en línea

Éste fue el año en el que más gente se ha inscrito a algún tipo de curso, clase o asesoría vía Internet, como lo comenta The Guardian Weekly. Agregan que esta modalidad llegó para quedarse.

Si tienes algún tipo de certificación o incluso eres experta en tu ramo, no pierdas la oportunidad de dar clases. En este sentido intenta usar apps, como ZOOM, On Board o Google Meet, para impartir cátedra y cobrar por ello.

Por Carolina M. Payán