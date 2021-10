4 mujeres trascendentes para la cuarta temporada de ‘The Crown’

La cuarta temporada de The Crown recibe a la princesa Diana y Margaret Thatcher. Las mujeres trascendentes en la historia de Reino Unido dentro de la serie.

Netflix dio varias sorpresas para lo que resta de The Crown, la serie biográfica sobre el reinado de Isabel II. Primero, que sí habrá hasta la sexta temporada, y no solamente cuatro temporadas como se pensaban. En segundo, revelaron fotografías de Emma Corrin como la princesa Diana, personaje que finalmente saldrá para la cuarta temporada de The Crown.

Así como la aparición de Lady Di deja gran emoción, estarán también Margaret Thatcher (Gillian Anderson) y las ya antes vistas princesa Margaret (Helena Bonham Carter) y la reina Isabel II (Olivia Colman).

Emma Corrin en el papel de la princesa Diana para la cuarta temporada

El público primero presenció la réplica del vestido de novia de Diana y dejó sin palabras al equipo de The Crown. En una entrevista para la revista británica Vogue, Emma relató que «Los Emanuels [David y Elizabeth Emanuel] nos dieron los patrones y se usaron para hacer el vestido a la medida. Tenía un equipo de 10 personas solo para ayudarme a ponérmelo».

Y para darle más emoción al asunto, Netflix finalmente reveló más imágenes sobre este personaje introductorio a la historia. El vestido morado y dorado se usó para la escena del cumpleaños del príncipe Carlos en la Royal Opera House. Esta pieza larga se une a la lista de vestidos que ha replicado la serie y así enamoró a más de un espectador: están el vestido fucsia de lunares que Diana usó en un tour, el vestido blanco que llevó a la Academia de Música de Brooklyn y el vestido floreado para el ensayo de boda.

Gillian Anderson para dar vida a la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher

La Dama de Hierro también aparecerá por primera vez en la cuarta temporada de The Crown. Este es de los momentos más importantes en la historia británica, cuando se desarrolla el primer mandato de una mujer. Así, la actriz de 52 años dará vida a Margaret Thatcher.

Después de exitosas apariciones en pantalla con The X Files y la aplaudida serie Sex Edducation, Gillian regresa para interpretar a la mujer que condujo la Guerra de las Malvinas. Se le apoda como Dama de Hierro porque decía que gobernaba Reino Unido con «puño de hierro».

(Foto: Netflix)

Helena Bonham Carter permanece rebelde con la princesa Margarita

En una entrevista para Vogue, Helena habló sobre el debate que había acerca de lo «idónea» que era para tomar el personaje de Margarita: «¿En qué nos parecemos?, ¿el alcoholismo, la ninfomanía?». Algo es seguro, la ex de Tim Burton dejó entrever la vida de una polémica figura real de manera destacada.

Y aunque la cuarta temporada de The Crown correrá con la interpretación de Bonham, para la quinta se confirmó que Margarita será Leslie Manville, la actriz inglesa de 64 años.

(Foto: Netflix)

Olivia Colman usando por última vez la corona de Isabel II

Puede que esta sea la última temporada de Colman portando una corona real, pero definitivamente no le es extraño hacerle de papeles para la realeza. Olivia ganó un Oscar a Mejor Actriz por interpretar a la reina Ana en The Favourite. Asimismo, su valiosa participación con The Crown como Isabel II dejó buenas críticas, tales que la galardonaron en los Globos de Oro y Premios SAG.

Y si, con Olivia como la monarca, llegará la parte decisiva en que su hijo Carlos, quien preocupaba por su soltería a los 30, reveladoramente hace a Diana su prometida. Cuando termine el reinado protagónico de Colman, llegará Imelda Staunton, de 64 años y que fue nominada a los premios Oscar por Vera Drake.

(Foto: Netflix)