5 consejos para  hacer compras online de forma segura

No todas las aplicaciones ni sitios pueden ofrecer la tranquilidad que necesitas. Conoce cómo hacer compras online de forma segura con los siguientes consejos.

Con la pandemia de Covid-19 todo ha cambiado en nuestra vida. Y uno de los ámbitos en los que México llevaba un importante crecimiento tomó un aceleramiento muy marcado: hablamos del shopping en línea. Te dejamos algunos puntos que debes considerar para hacer compras online de forma segura.

1. Compra en sitios o aplicaciones con buena reputación

Las sugerencias que te salen mientras navegas en internet deben ser muchas, pero no todas son seguras o te garantizan la calidad en los productos que ofrecen. Lo mejor es comprar en tiendas reconocidas.

2. Busca que tenga políticas de devolución

¿Y si no te queda o no te gusta? Antes de comprar fíjate en el detalle de poder hacer devoluciones, de lo contrario, piensa qué vas a hacer si no estás feliz con tu compra.

3. Utiliza una conexión segura

Los expertos en el tema aseguran que es mejor hacer tus compras en una red wi-fi de confianza. No lo hagas en redes gratuitas para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes.

4. Revisa constantemente los movimientos de tu tarjeta de crédito

Si realizaste una compra, revisa el cargo en tu estado de cuenta para mantener el control de tu tarjeta. Si ves algún movimiento que no reconoces, notifícalo inmediatamente.

5. Ahórrate problemas, compra con Liverpool Pocket

Puedes hacer todo desde la aplicación Liverpool Pocket: comprar, devolver, consultar el saldo y pagar tu tarjeta Liverpool. Todo lo que te imaginas, está a un clic de distancia ya que la tienda departamental cuenta con una gran variedad de productos y marcas.

Además, en estos tiempos de contingencia sanitaria, es necesario mantener la sana distancia, por lo cual la app tiene nuevas funciones que se pueden poner en práctica directamente en tienda de manera muy fácil y rápida; por ejemplo, si eres tarjetahabiente Liverpool puedes pagar en tienda usando tu celular y de esa manera no tienes ni que cargar con tu plástico en la cartera o sacarlo en la caja evitando el contacto.

¿Cómo funciona la app Liverpool Pocket pagar en tienda con tu celular?

Asegúrate de tener la versión actualizada de Liverpool Pocket.

Ingresa al apartado de “Crédito”.

Activa la función “Activar compras con celular en tienda”, que se encuentra en un botón justo debajo de la imagen de tu Tarjeta Liverpool.

Acepta términos y condiciones.

Introduce la fecha de expiración de tu Tarjeta Liverpool y Código CVV.

Ingresa el código de 6 dígitos que se envía al número de celular registrado.

Luego, te enviarán un mensaje de confirmación. ¡Listo!

Cada vez que quieras hacer una compra debes entrar a Liverpool Pocket y dar clic en el botón “Usar en tienda”. Esta acción generará un código de barras con el que podrás comprar de forma segura sin tocar absolutamente nada.

Es una excelente solución para realizar tus compras en la nueva normalidad. Si no tienes tu tarjeta Liverpool para poder disfrutar de todos estos beneficios, es momento de obtenerla; son las compras más seguras que puedes hacer.