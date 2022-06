5 cosas infalibles que las personas con un clóset ordenado JAMÁS hace

Así como ya vimos cuáles son las 10 cosas que la gente con baños limpios jamás hace, toca revisar qué estás cometiendo en tu clóset o armario para que sea un TOTAL DESASTRE. Es momento de revertir los efectos del desorden y ponerle estructura a este rincón tan olvidado en los hogares.

Cómo mantener el clóset ordenado

getty

Las pequeñas acciones harán grandes diferencias —como realmente levantar ese par de calcetines del suelo en cuanto los ves—. Hacerse al hábito de mantener el clóset ordenado es una tarea del día a día, pero que te quitará un peso de encima mental al dejar de ver tanto desorden en cuanto lo abres.

Estas son las 5 cosas infalibles que gente con un clóset ordenado jamás hace —y tú tampoco deberías hacer.

1) Jamás hacen más espacio de almacenamiento

Se trata de eliminar el desorden, no de crear más espacio de almacenamiento. Porque si sabes que tienes capacidad de guardar más, ¡adquirirás más cosas! Y eso provocará mayor desorden. Además, todos esos nuevos contenedores para guardar más cosas generarán más desorden y contribuirán a tu clóset desorganizado.

2) No se aferran a las cosas del pasado

El clóset como la vida, ¡deshazte de lo que ya no te sirve! Si conservas algo que ya no te queda —o usas en tu casa— por razones de sentimentalismo, reconoce que es solo la memoria que veneras, y no el objeto. La gente con clósets y armarios limpios veneran estos objetos, se deshacen de ellos y los entregan a personas que le den un mejor uso. ¿Qué tal que tienes ropa que te está enfermando?

getty

3) No procrastinan con el desorden

Uno de los más grandes secretos de la gente con clósets y armariosordenados: no procrastinan. Si pospones las cosas cada minuto, poco a poco se acumularán y lo que pudiste resolver en un par de segundos se convertirá en un desorden que tomará horas acomodar. ¡Guarda las cosas en cuanto hayas terminado de usarlas!

4) Nunca usan distintos tipos de ganchos o perchas

Todas las personas que saben mantener el clóset ordenado usan un mismo tipo de gancho o percha. Esto evitará que tengas distintos estilos de ganchos, que cumplan con su cometido y mantengan todo lo necesario a la misma altura.

getty

5) Cumplen con la regla de los 6 meses

¿Y cuál es esta regla de los seis meses? Conforme limpias o revisas tu clóset, observa las piezas que tienes y pregúntate si las haz usado en los últimos seis meses, o si lo harás en los próximos seis meses. Si dices 'no' o no estás seguro, muy probablemente debas deshacerte de ello. Aquí hay 5 lugares donde puedes enviar tu ropa cuando depuras tu clóset