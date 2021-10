5 mitos sobre los juguetes sexuales

Si al escuchar las palabras “juguetes sexuales” te has escandalizado, quizá no has tenido acceso a la información correcta.

Sí, es verdad que estos accesorios están ideados para darle un toque más divertido y placentero al momento de tener sexo, sin embargo, no tiene por qué ser tema tabú. El sexo es normal y natural, por lo que es ideal disfrutarlo al máximo.

Así que olvídate de ese temor a vivir la sexualidad debido a ciertas creencias que nos llenan de vergüenza, culpa y miedo.

Con la ayuda de Cherish te ayudamos a derrumbar algunos mitos sobre los juguetes sexuales:

Mito #1: Usar juguetes sexuales en pareja dañará el deseo sexual.

Hablar de juguetes sexuales para muchas parejas resulta un tabú, pero lo que no saben es que lejos de dañar su deseo sexual, ésta aumentará, logrará más unión y una confianza mutua jamás obtenido. Así que anímate a incorporar juguetes sexuales dentro de tu relación.

Mito #2: Los juguetes sexuales son malos para la salud.

Totalmente falso. Actualmente existen en el mercado una variedad muy amplia de productos elaborados con materiales seguros, suaves y flexibles. Al utilizarlos de manera correcta y con buena higiene son perfectos para incorporarlos a tu vida sexual de pareja y salir de la rutina. Lo principal aquí, es conocer nuestro cuerpo, saber qué y cómo nos gusta. Se recomienda experimentar primero solas y después con la pareja.

(Foto: Pexels)

Mito# 3: Las mujeres que los usan no están satisfechas con sus parejas y sienten soledad.

Falso. Incorporar juguetes sexuales a tu vida no tiene nada que ver con sentirse o no satisfechas. Al contrario, es un complemento a la actividad y estar abiertos a probar nuevas sensaciones. El buscar intimidad con nosotros mismos es totalmente sano y no significa ni infidelidad ni falta de deseo. ¿O a caso crees que es sano estar el 100% del tiempo con una persona? Claro que no, todos necesitamos nuestro tiempo a solas y la intimidad es una de ella, apunta la firma Cherish.

Mito #4: Los lubricantes íntimos sólo lo usan mujeres con problemas vaginales.

Falso. La mayoría de las mujeres utiliza el lubricante para no sentir un roce y dolores durante la penetración, además, quien busca una mayor sensación de suavidad en el acto sexual.

Mito #5 Los hombres no juegan

Falso. Muchos hombres se animan a probar esta sensación única de placer, y no necesariamente las personas gay. De hecho, hay juguetes diseñados para que utilice el hombre para brindar más placer a la mujer, como el anillo pélvico.

Ahora que sabes más sobre el tema, anímate a probarlos y a vivir gratas experiencias solo o con tu pareja.

(Foto: Pixabay)

Por: Redacción Vanidades