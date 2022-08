5 secretos de limpieza de la gente que jamás tiene su clóset desorganizado

Déjanos adivinar... cada vez que buscas una sola prenda en tu clóset, ¿te envuelves en una guerra sin fin con tu ropa y todo termina fuera de los cajones y en el piso? Entonces seguramente no estás haciendo lo que la gente con clósets limpios hacen para siempre mantenerlo organizado.

¿Cómo tener un clóset bien organizado?

A veces no basta con solo deshacerse de las cosas que ya no usas —este claramente es un paso inicial, pero la constancia y el orden son fundamentales. Piensa primero en clasificar los elementos existentes en tu armario, así tendrás mayor panorama de qué cosas deberían ir en cierto lugar.

Y claro, muchos se preguntan, ¿cuál es la mejor manera de organizar un clóset? Y la respuesta es ¡que debes ajustarte a lo que mejor quede a tu gusto y estilo de vida! Ya sea deshacerte de muchas cosas a la vez, construir o instalar nuevos estantes, o crear un organizador para distintas prendas y accesorios.

El objetivo de hacerte de un método de organización es que lo puedas mantener así de organizado por mucho tiempo. Pero puedes tomar nota de los 5 secretos de limpieza de la gente que JAMÁS tiene el clóset desorganizado.

getty

Secreto #1) Piensan en lo que se quieren quedar y no en lo que quieren tirar

En lugar de pensar que debes deshacerte de absolutamente todo para tener espacio en tu clóset, enfócate en lo que sí permanecerá. De esta manera sabrás qué cosas hay en el armario y qué nuevo espacio les otorgarás.

El valor que le asignas a tu ropa no se correlaciona con el espacio que ocupa, así que la gente que mantiene ordenado el clóset sabe que prefieren darle prioridad a lo que conservarán para acomodarlo adecuadamente.

Secreto #2) Dominan los métodos de doblar y colgar ropa

Todo buen acomodador de clóset sabe que cada prenda merece un tipo de doblez —incluso basándose en el material. Hacerlo correctamente salvará espacio, facilitará su búsqueda y uso y hará que todo luzca más organizado. Por ejemplo, apilar ropa en divisores y estantes (pero no en cajones, porque luego no cierran), en cajones hacen plegados verticales, las bufandas están colgadas en ganchos, cuelgan los pantalones en ganchos para evitar arrugas, etc.

Secreto #3) Organizan la ropa para tenerla a la vista

La gente que sabe mantener su clóset ordenado guarda la ropa para tenerla a la vista —ya sea por color, tipo de prenda, uso, y más. Cuando ves la ropa al instante, hay más probabilidades de que la uses y mucho menos de que la olvides o incluso compres otra prenda idéntica.

Secreto #4) Son honestos a su estilo

Estas personas tienen claro que su guardarropa se adapta a su estilo de vida y es un verdadero reflejo de quienes son. Tener demasiada ropa puede ser un signo de que en realidad no has encontrado tu estilo personal. Cuando compres ropa, toma en cuenta: qué color, corte, estilo y textura es la que mejor te sienta, así tomarás decisiones de compra más sabias y provocarás menos desorden en el clóset.

Secreto #5) Se adaptan con cajones extra

Aunque un clóset tradicional solo abarca espacio para los ganchos, la gente que sabe mantenerlo ordenado usa cajones extra para acomodar en el piso, estante o cualquier otro espacio dentro del armario para guardar ropa que necesiten. Considera este elemento como una inversión amigable y muy útil.