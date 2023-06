5 tips para decorar con vidrio acanalado y darle un toque moderno a tu casa

Sólo basta agregar algunos elementos a nuestro hogar para sentirnos como en una casa nueva, y el vidrio acanalado es un trend que nos encanta por sus múltiples usos, y porque es una hermosa manera de incorporar interés visual. “Es popular entre interioristas y arquitectos debido a que agrega textura, luz y sombras”, asegura María Barragán, directora creativa y de tendencias de TuGow, quien nos comparte sus tips para sacarle partido.

1. Famoso en la era art déco, el reeded glass o vidrio texturizado, como también se le conoce, ofrece una apariencia elegante y atemporal al crear un sutil velo de luz, ideal para crear zonas de privacidad. ¿Dónde colocarlo? La experta de TuGow –tienda en línea de accesorios y muebles para el hogar de alto diseño y listos para armar– sugiere utilizarlo en mamparas, en lugar de agregar muros a tu casa; al delimitar áreas, este material es perfecto a la hora de acondicionar una glamourosa oficina en casa, por ejemplo.

2. Si en tu recámara necesitas un espacio privado, no dudes en incorporarlo, con una división de vidrio texturizado ganarás una atmósfera íntima y acogedora. También lucirá encantador en los canceles de tus baños o en tu clóset. Pero si quieres una declaración de estilo, entonces úsalo en puertas o en los gabinetes de tu cocina, no sólo añadirá un toque de luz, sino que tendrás ese aire contemporáneo que siempre has soñado (si bien es posible adivinar lo que hay en el interior de los gabinetes, gracias a su efecto velado, tu cocina jamás se verá desordenada).



¿Sólo te interesa agregar algunos detalles? Decídete por un diseño con vidrio acanalado que le dé un acento especial a tu casa, ¿qué tal una vitrina o algún mueble de almacenamiento? Se verán divinos, además de que protegerán tu vajilla o cristalería del polvo. En tu sala de estar puedes integrar una mesa auxiliar con toques de latón para obtener una sensación glamourosa.

No olvides que los acentos decorativos tienen un gran poder visual, así que incorpora pequeñas dosis de vidrio acanalado. Encontrarás desde espectaculares jarrones, copas, portavelas, lámparas y candiles hasta prácticos joyeros. Está tan de moda, que te sobrarán opciones. Al igual que este tipo de vidrio, los muebles y sofás con acabados acanalados están en tendencia. El vidrio texturizado o acanalado también viene en tonos verde, smoke o humo, y ámbar. Apuesta por floreros de vidrio acanalado. ¡Agregarán textura y diseño a tu mesa!

MARÍA BARRAGÁN

Directora creativa y de tendencias de TuGow.

www.tugow.mx

