6 datos que quizá no sabías sobre Cate Blanchett

¿Crees saber todo sobre la actriz australiana? Te dejamos unos datos sobre Cate Blanchett que quizá desconocías. Pista: ¿qué elemento no tiene en su casa?

La actriz australiana de 51 años tiene una sólida carrera profesional. No solo ha aparecido en cine y teatro, sino que ha ganado los cuatro premios más importantes en el mundo cinematográfico: dos Oscar, tres Globos de Oro, tres BAFTA y tres Premios del Sindicato de Actores. Así como estos premios, aún hay mucho para develar. Por eso te pasamos algunos datos sobre Cate Blanchett que quizá no sabías.

Su esposo le apoda «Poss»

El dramaturgo y guionista, Andrew Upton, le apoda «Poss» por possum, que en español es zarigüeya.

Empezó a actuar prácticamente por accidente

Cuando a los 18 años se le venció su visa para estar en Reino Unido y tuvo que irse. Llegó a El Cairo, donde un huésped del hotel, donde ella también se alojaba, le ofreció un papel como extra en una producción. Cate necesitaba dinero, así que aceptó y se enamoró del mundo del cine.

No se ve en el espejo

Declaró al diario El País que en su casa no hay espejos: “Menos en el baño, donde te puedes mirar desde todos los ángulos”.

La palabra «no»

Le cuesta mucho decir que no a los proyectos que le interesan y, dice, “eso suele generar muchísimo caos en mi vida familiar”.

Se desahoga llorando cuando está abrumada

Al diario La Vanguardia le confesó que hay momentos en los que simplemente se pone a llorar si se siente rebasada. “Se apaga el piloto de la calefacción, descubro que no tengo cerillos, el coche no arranca… son esas pequeñas cosas las que me descolocan”.

Reina del reciclaje fashionista

No teme a los “looks reciclados”. Utiliza sus maravillosos vestidos varias veces porque le importan más la conciencia y el consumo del ambiente a que la vean con algo repetido en la alfombra roja.

