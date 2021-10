8 métodos infalibles para decorar de Navidad tu casa con *MUCHO* detalle

Si buscas ideas para empezar tu decoración de Navidad, recuerda que la magia está en los detalles. Te damos ideas para decorar el interior de tu casa.

Deja entrar la temporada de una manera personalizada no es tan complejo como parece. En realidad no hay detalle o decoración de Navidad que no puedas reinventar. Lo único que necesitas saber es qué elementos puedes y quieres modificar para reinventarlos.

Utiliza tu imaginación y con los siguientes consejos crearás un espacio, sin duda alguna, envidiable, novedoso y totalmente listo para las fechas. Recuerda que los detalles hacen la diferencia.

1. Colores inesperados en los clásicos

Botas, esferas, guirnalda, centros de mesa, el árbol… Prácticamente puedes jugar con la gama cromática de todos los elementos navideños y crear ambientes modernos tan acogedores como los tradicionales.

2. Reimagina tu árbol

Olvida los pinos natural y artificial. La variedad de materiales que puedes utilizar va desde tus libros hasta una escalera. Incluso optar por tu planta favorita y adornarla con esferas.

3. Esferas

Cada parte del árbol tiene un significado y las esferas reemplazaron a las manzanas que originalmente lo adornaban. Fruta, moños, esferas hechas con estambre, peluches diminutos, pinos… La lista para suplirlas es interminable y todo se vale.

4. El diablo está en los detalles

En lugar de cambiar el árbol o los manteles puedes optar por esferas distintas o crear un centro de mesa con pinos y velas o muérdago. Agrega mantas de lana y cambia la iluminación. Recuerda que las minucias hacen la diferencia.

5. Hora de las manualidades

Y ¿qué mejor manera que realizar detalles diferentes con algo hecho por ti misma? Elige el patrón de tu bota favorita y compra el fieltro en tus colores predilectos. Reusa listones viejos con el fin de los moños del árbol, crea tu propia corona con materiales que convinen con él. Así como cada elemento de la temporada podría ser de cualquier color también puedes efectuarlo tú misma.

6. Iluminada

Cosas tan sencillas como poner velas en la chimenea o en la mesa, colocar una serie navideña en la pared, en vez del árbol, y agregar más lámparas para iluminar la habitación crean ambientes acogedores y cálidos.

7. Las telas son tus aliadas

Opta por varias capas en la mesa, la cama y los sillones. No necesitas comprar más, ya que los caminos de mesa, servilletas, manteles, cobijas y cojines que ya tienes sólo necesitan ser reacomodados.

8. Combinación ganadora: verde y cristal

No hay planta que sobre. Utilízalas y adórnalas con cristalería para crear decoraciones elegantes. Lleva el tema a la mesa y decora tus copas con un par de hojitas o tu mesa de centro con una guirnalda de ellas. El efecto es hermoso.

