‘Don’t Look Up’, la película con un reparto arrasador para Netflix

Lo que se sabe de Don’t Look Up, la película para Netflix de Adam McKay, y el reparto ganador con Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet y más actores.

¿Qué tienen en común Ocean’s Twelve (2001), Mamma mia! (2008), The Departed (2006) y la nueva película de Netflix, Don’t Look Up? Que estas películas cuentan con un reparto más que ganador. Hay algo emocionante en ver a tantas caras premiadas (o nominadas) de Hollywood juntas, una especie de multiuniverso cinematográfico donde parece genial que todos convivan. Y bueno, Don’t Look Up llegará bajo ese tenor de incluir a un casting ultra atractivo, con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Cate Blanchett por mencionar algunos.

Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett y Timothée Chalamet, juntos en ‘Don’t Look Up’ de Adam McKay

En dirección, guion y co producción está Adam McKay (Succession, Vice) junto con Kevin Messick. McKay, además, ganó un Oscar a Mejor Guion Adaptado por The Big Short, y participó como guionista en Ant-Man.

Don’t Look Up será la comedia que abarcará la historia de un meteorito que caerá en la Tierra. Aunque se rumora que empezarán a filmarla antes de finales de este año 2020, ya salió que DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizarán a unos investigadores.

Lawrence y Rob Morgan fueron los primeros en confirmarse como parte de los actores, mientras se unieron también Jonah Hill, Mathew Perry, Himesh Patel, Kid Cudi y Tomer Sisley.

Estarán un par de elementos que emocionarán a las generaciones jóvenes, como Timothée Chalamet y la cantante Ariana Grande.

Los actores con agenda llena

Y aunque este es de los proyectos más viciosos en la lupa del cine, algunas de estas estrellas están (o estarán) participando con otros filmes. DiCaprio protagonizará la adaptación de Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese.

A Meryl Streep la veremos en The Prom, de Ryan Murphy, y Let Them All Talk de Steven Soderberg. Cate Blanchett, quien cautivó con su presencia en el Festival de Venecia, estará rodando Nightmare Alley, un thriller psicológico dirigido por Guillermo del Toro.

Timothée está causando revuelo con Dune, una película de ciencia ficción; The French Dispatch, próxima producción de Wes Anderson, y una biopic de Bob Dylan.

Scott Stuber, jefe de películas de Netflix, declaró en un comunicado su emoción por la pieza de Adam: «siempre ha sido muy oportuno cuando se trata de hacer películas inteligentes, relevantes e irreverentes que representen nuestra cultura. Incluso si de alguna manera termina prediciendo la inminente desaparición del planeta Tierra, estamos emocionados de agregar esto a nuestra lista antes de que todo llegue a su fin».