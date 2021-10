‘Gambito de dama’ y el vestuario que será tu inspiración para el invierno 2020

Abrigos, vestidos y gorros. Beth Harmon, de ‘Gambito de dama’, tiene un par de lecciones de moda invernal en las que encontrarás una enorme inspiración.

Si a estas alturas no has visto la afamada y más reciente miniserie de Netflix, te invitamos a ver tan solo el trailer para inspirarte en lo que será una gran aventura visual. Algo que merece destacarse de Gambito de dama es el vestuario.Con influencia de los sesenta y del propio tablero de ajedrez, el personaje de Beth Harmone (Anya Taylor-Joy) es la pieza mejor vestida de todas.

[Alerta de spoilers].

Quién hizo el vestuario en Gambito de dama

Con 20 años de carrera, la encargada de vestuario para este éxito del streaming es Gabriele Binder. Ha sido nominada al Premio del Cine Alemán por Mejor Vestuario y en su historial yacen el diseño de vestuario para Never Look Away (2018) y In the Land of Blood and Honey (2018).

Estampados de cuadros para evocar a los tableros de ajedrez

En la miniserie, Beth es una joven prodigio del ajedrez, y es tal el afán que también lleva la esencia del juego en su ropa.

Así lo declaró Netflix Latinoamérica, y los fanáticos no pudieron contener su emoción.

Desde un abrigo a cuadros para dirigirse al torneo en Moscú hasta un vestido de cuadros blancos y negros de tela en caída y satén negro en el escote con una torerita. Es el secreto escondido de una mujer preparada para su batalla.

(Foto: Netflix)

El poder de los abrigos

Vayámonos directo al último capítulo, cuando Beth está finalmente en paz consigo misma y se convierte en la reina del tablero. Un look all white de pantalón, gorro, guantes y abrigo blancos como la nieve. Este último está hecho con lana de alpaca, los botones están enredados con el mismo material y los pantalones de tejido helanca rígido. Es el auténtico conjunto del winter wonderland.

(Foto: Netflix)

Para audaces de la moda, un abrigo estampado cerrado no es obstáculo. Así lo llevó Beth en un modelo de lana rígida con un delicado detalle de charol blanco como marco al abrigo y sus bolsillos.

(Foto: Netflix)

Femenina y vencedora

No hay nada que un suéter ancho color crema con un par de leggings negros no resuelva. Definitivamente un look que puedes usar en casa y para relajarte, tal como Beth lo llevó para repasar (infinitamente) las jugadas.

(Foto: Netflix)

Y para cuando el clima sea más cálido —o sepas que estarás en un interior calientito y sin frío—, no pierdas de vista el vestido de crepe de viscosa; esta tela es fina y opaca, ideal para confeccionar faldas y vestidos de primavera-verano. Para la serie es una apuesta de color menta y verde acuamarina con detalles en verde casi negro.

(Foto: Netflix)