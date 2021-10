‘Keeping Up With the Kardashians’ se está grabando con teléfonos celulares

Aunque previamente se había grabado casi todo el contenido de la décimo octava temporada -que se está emitiendo en el canal E!-, aún quedaban algunos huecos por cerrar y ahora es turno de sus propias protagonistas ponerse manos a la obra para sustituir a los camarógrafos que suelen seguirles a todas partes, con ayuda de sus teléfonos móviles.

«Hemos instalado soportes tripiés en toda la casa y tenemos nuestros iPhones, el último episodio será acerca de lo que estamos haciendo cada uno durante la cuarentena», explicó Kim Kardashian , en una entrevista al programa The Tonight Show: At Home Edition que concedió, obviamente, sin salir de casa.

«Por fin voy a poder descubrir qué ha sido de Khloé. La verdad es que no tengo ni idea de lo que se traen entre manos los demás», añadió.

En un principio podría parecer que las vidas de Kim, Kourtney, Khloé y compañía no resultarían demasiado interesantes mientras se encuentran aisladas en sus respectivas mansiones, pero conociendo a su familia, nunca falta algo de drama con el que sorprender a sus fans de Keeping Up With the Kardashians.