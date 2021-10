‘La nueva novia de mi ex es Lady Gaga’, el relato de una periodista que se hizo viral

La antigua novia del nuevo amor de Lady Gaga, escribió un artículo hablando de cómo fue descubrir que una de las mujeres más famosas del mundo salía con su ex.

Lady Gaga ha tratado de manejar su relación actual con Michael Polansky, el misterioso hombre con quien fue vista muy cariñosa en el fin de semana del New York Times -titulado ‘La nueva novia de mi ex es Lady Gaga’– se haya vuelto viral. En vista de la discreción con queha tratado de manejar su relación actual conel misterioso hombre con quien fue vista muy cariñosa en el fin de semana del Super Bowl , no resulta demasiado sorprendente que la noticia de que la ex de su actual novio haya escrito un artículo para el-titulado ‘La nueva novia de mi ex es Lady Gaga’– se haya vuelto viral.

Hasta ahora solo se sabía que Michael estudió en Harvard y que actualmente dirige una fundación enfocada a la investigación de la inmunoterapia como tratamiento contra el cáncer.

Sin embargo, el texto revela que anteriormente había tenido una noviazgo de siete años con su autora, una periodista llamada Lindsay Crouse que ha querido compartir cómo reaccionó tras enterarse que su expareja estaba saliendo con una de las mujeres más famosas del mundo.

«¿Cómo se compara una con Lady Gaga?»

Es la pregunta que trata de responder. Ella se enteró de la noticia a principios de este mes, cuando su teléfono móvil comenzó a recibir un aluvión de mensajes. «Mis antiguos amigos de la universidad le dieron ‘me gusta’ a la publicación, al igual que otros tres millones de personas», explica.

«Si alguna vez has googleado a la nueva pareja de uno de tus ex (sé sincero, lo has hecho), entonces probablemente hayas jugado a cierto juego contigo mismo. O simplemente sientes curiosidad, lo cual es normal y saludable, o quieres saber cómo quedas tú en comparación.

En un mundo ideal, la vida de tu ex no mejoró demasiado sin ti. En este caso concreto, sin embargo, esa posibilidad no existe «.

La solución que encontró para evitar comparaciones odiosas ha sido pensar «esa solía ser yo» cuando ve una imagen de la cantante y su ex, en lugar de preguntarse «por qué no yo». Por otra parte, Lindsay habla muy positivamente de Gaga, e insiste en que analizar su situación actual tomando como referencia a la estrella de la música resultante muy motivador.

‘Jamás permitas que nadie en este mundo te diga que no puedes ser exactamente quién quieres ser'». «Recuerdo leer una cita suya, probablemente en Instagram , que decía:

En lo que respecta a su ex, la periodista explica que ya ni siquiera son amigos en Facebook -aparentemente él la bloqueó tras su ruptura-, pero sabe que Michael vio una foto que ella compartió recientemente en Instagram junto a su actual prometido. «Me di cuenta de que en el fondo somos todos iguales: extraños, sonriendo en una pantalla», concluye.

Por: Bang Showbiz / Fotos: Getty Images