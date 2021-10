‘Pasta Grannies’, el canal de YouTube que debes conocer si amas la pasta

¡Atención, amantes de la cocina italiana! Pasta Grannies es un canal de YouTube que documenta las mejores y más ancestrales recetas de una nonna .

¿Eres fiel seguidora de las recetas caseras de la abuela? Entonces no querrás perderte estos sabrosos programas. Pasta Grannies es un canal de YouTube que celebra los recetarios ancestrales de las nonnas italianas. En pocas palabras, aprenderás a hacer pasta en todas sus formas, versiones y sabores.

Vicky Bennison creó este canal hace poco más de cinco años. Ella co-escribió Seasonal Spanish Food, el libro del chef José Pizarro y junto con su esposo Billy Mcqueen tienen una casa en Marcas, Italia.

Pasta Grannies retrata a diferentes abuelas italianas desde su casa y preparando pasta de cero. De acuerdo con la descripción de su página en Facebook, el portal «celebra a las nonnas de toda Italia que hacen pasta manualmente y bajo el método tradicional».

Qué encuentras en Pasta Grannies

A la abuela Clara de 93 años preparando cannoli, la tradicional pasta que se hace en Navidad en forma de número 8, ñoquis de Calabria, platillos de Sicilia y mucho más. En cada video explican qué ingrediente se usan (por si quieres replicarlo en casa), así como las porciones y, sobre todo, información sobre la nonna cocinera.

En entrevista con el New York Times, Vicky contó que hizo este proyecto como hobby, pero tres años después de subir el primer video a YouTube ya contaba con cinco mil suscriptores. A la larga el canal ha evolucionado con buena respuesta, pues ya tienen nada más y nada menos que un libro de cocina. Se titula The Pasta Grannies Official Cookbook: The Secrets of Italy’s Best Home y contiene todos los recetarios de pies a cabeza elaborados por las mentes expertas.

Por qué preservar recetarios ancestrales

Si bien tanto el cambio climático como la sobreexplotación de recursos ha hecho que muchos alimentos bajen su producción, y algo similar pasa con las recetas. Citando a una nota de Fuego Lento, un portal de comida, que menciona al sondeo de la revista La vie del gusto, mencionan que ocho de diez italianos consideran que las recetas caseras están en peligro de extinción. Entendiéndose «peligro de extinción» también en el sentido de que no se preparan más o es difícil encontrarlas.

¿Cómo sobrellevar esta situación donde ciertos recetarios podrían dejar de existir? Es parte de la misión de Pasta Grannies. Lo que Vicky quiere crear es una manera de traer de vuelta la esencia de una cocina ancestral.

A pesar del corto presupuesto y equipo con el que cuentan, Pasta Grannies realiza videos semanales con los que, además de poner presencia a estas mujeres, demuestra que las recetas «viejas» siguen vivas. ¿Quisieras hacer una pasta en casa? ¡Ellas son las mejores maestras!