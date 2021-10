‘Selena: La serie’ ¡Ya estrenó en Netflix! Y esto es lo que debes saber

Nuevas fotografías y fecha de estreno. Selena: La serie acaba de llegar a Netflix y esto es lo que debes saber de la nueva producción.

‘Como la flor / Con tanto amor / Me diste tú / Se marchitó’. Si entonaste esta estrofa de Como la Flor, canción de Selena Quintanilla, entonces la llegada de esta producción de Netflix te tendrá aún más contenta. Finalmente revelaron la fecha de estreno de Selena: La serie, lo más nuevo de este servicio de streaming que te tendrá bailando y enganchado.

Ya hay fecha de estreno para Selena en Netflix

En un comunicado el año pasado emitido por Jaime Dávila, productor de la serie, aseguró que «Selena es una figura inspiradora que ha trascendido generaciones». Asimismo, a partir de otros comunicados de la plataforma, confirmaron que el drama de Selena se dividiría en dos partes. «Explorar la transición a la madurez de esta intérprete. Desde sus inicios cantando en pequeños eventos en Chorpus Christi, hasta su transformación en una de las artistas latinas más exitosas«.

Antes de que se pensara que el 2020 terminaría sin echarle un vistazo a la vida de la intérprete de Amor Prohibido, finalmente salió la fecha. El 4 de diciembre Netflix lanzará la primera temporada de Selena: La serie.

Un elenco que contará la vida de una de las cantante tex-mex más exitosa de todos los tiempos

Se sabe que la serie contará con 20 episodios divididos en dos temporadas. El estreno se retrasó debido a la pandemia del covid-19, pues tuvieron que reanudar grabaciones al caer la cuarentena.

Otra de las noticias que ha alegrado a los fanáticos de la cantante y de series, es la elección del reparto. Christian Serratos dará vida a Selena, una actriz estadounidense que tuvo sus primeros debuts en Manual de supervivencia escolar de Ned (serie) y en las sagas de Twilight. Otra referencia más es que interpreta a Rosita Espinosa en The Walking Dead. Así que si, Christian, de 30, tiene versatilidad en pantalla.

Ricardo Chavira, quien solía ser Carlos Solis en Desperate Houswives, interpretará al padre de Selena, Abraham Quintanilla. Seidy López, actriz y directora mexicoamericana, será la mamá, Marcella Quintanilla, y el hermano mayor, A.B. Quintanilla, será Gabriel Chavarría —quien apareció en War for the Planet of Apes.

También habrá interpretaciones de Selena y su hermano cuando eran chicos, y unas cuantas escenas con Erika Buenfil como Cristina Saralegui, la periodista y presentadora cubana que tenía el programa de entrevistas El Show de Cristina.

«Toda leyenda empieza con un sueño». Selena: La serie sale el 4 de diciembre

Entre otras figuras que han interpretado a Selena Quintanilla, está Jennifer López. Saltó a la fama en 1997 por la película Selena, dirigida por Gregory Nava. Y antes de esta producción de Netflix, hubo una serie llamada El Secreto de Selena, misma que se dice ser la versión no autorizada —y armada a partir de la entrevista que la periodista María Celeste Arrarás hizo a Yolanda Saldívar, quien asesinó a Selena—.

Selena: La serie avala ser una producción hecha junto con la familia de la cantante. Se puede decir que es la versión 100% autorizada por los parientes de Selena. ¿Lista para rememorar a una célebre artista?