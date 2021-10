‘The Crown’ tiene la imagen más atinada de Lady Di, según su biógrafo

De acuerdo con el biógrafo de la princesa Diana, Andrew Morton, Emma Corrin lleva en The Crown la imagen más similar y mejor representada de Lady Di.

Aún no pasa ni una semana de su estreno y la temporada 4 de The Crown ya encabeza de los temas más populares para hablar. Y si todavía no estás a la vanguardia con la serie royal, hay muchas razones para darle una oportunidad. Al menos así lo calificó nada más y nada menos que el biógrafo de la princesa Diana, Andrew Morton.

La biografía de la princesa de Gales de Andrew Morton fue un hito para su momento

Andrew es un periodista británico conocido por sus biografías a figuras públicas sumamente famosas. Han sido desde Madonna, Tom Cruise y hasta Monica Lewinsky. Quien le dio el alto reconocimiento fue la princesa de Gales, de quien escribió la biografía titulada Diana: Her True Story en 1993.

Esta misma se convirtió en película bajo el mismo nombre, con Serena Scott Thomas en el papel de Diana. Tras la muerte de la princesa en agosto de 1997, publicó Diana: Her True Story in Her Own Words.

Esta última obra llevó más allá las especulaciones sobre la princesa Diana y su matrimonio royal. Fue escrito en cooperación con la familia y amigos de la princesa e incluye fotos nunca antes vistas.

¡El biógrafo de Lady Di es fan de The Crown!

El periodista fue entrevistado por Vanity Fair US y afirmó que «la actuación de Emma Corrin es, por mucho, el retrato más logrado y realista de Diana que he visto». La llamó «calidad de estrella» y que en ocasiones anteriores presenció cómo actrices anteriores tenían problemas con la peluca, pero «no esta vez».

Más adelante en la entrevista, confirmó que el capítulo tres, de la boda de Diana y Carlos, fue el que más le conmovió. «Encontré la preparación de la boda muy conmovedora, ya que ambos lados se dieron cuenta lentamente de que se dirigían hacia un resultado no deseado e infeliz», contó.

Otro personaje que le pareció atinado fue la princesa Margarita (Helena Bonham Carter) y el cómo «regaña» a la gente cuando se sentaban en la silla de la reina Victoria. Detalló que es una historia real y que rectificó a lo largo de los años.

Eso sí, lo que no le consta al periodista es que Diana haya patinado en el palacio. Comentó que se lo preguntó a Diana, pero le respondió que no lo recordaba. Añadió que «estaba aburrida e intimidada por la atmósfera dentro del palacio de Buckingham».